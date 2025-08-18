В списке есть Коза и Лошадь.

В понедельник, 18 августа 2025 года, шесть знаков китайского Зодиака получат особую поддержку судьбы. Этот день проходит под влиянием Земляной Козы, в месяце Деревянной Обезьяны и в году Деревянной Змеи. По китайскому календарю это День Закрытия - время, когда завершаются процессы, разрешаются старые задачи и подводятся итоги. Это идеальный момент, чтобы очистить пространство от лишнего и подготовиться к новым возможностям, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Для шести счастливых знаков Земляная Коза принесет глубокое, но мягкое изобилие - в виде неожиданных решений, облегчения и поддержки.

Коза

Этот день особенно значим для вас. Он помогает завершить то, что долго откладывалось: спор, нерешенную задачу или неясную ситуацию. Сегодняшнее облегчение станет основой для будущих успехов. Не исключено, что кто-то предложит вам помощь там, где вы упорно справлялись в одиночку. Примите ее - именно в этом и кроется удача: понять, что вам не обязательно нести все тяжести самостоятельно.

Лошадь

Ваша энергия, набранная накануне, продолжает работать. 18 августа вы получите "тихую победу" - завершение дела, оплату или результат, который казался затянувшимся. Иногда достаточно просто дождаться своего времени, и оно наступает. Если вы сомневались, стоит ли держаться за что-то или отпустить, день даст ясный знак. Там, где сопротивление ослабевает, ваша удача открывает дорогу.

Змея

Для вашего знака сегодня активен годовой столп. Ситуация, которая давно назревала, выйдет наружу: правда будет озвучена или изменится обстоятельство, которое сдерживало. Это даст вам больше свободы. Финансовая удача также возможна: отмена штрафа, списание долга или снятие обязанности. Такая неожиданность освободит место для настоящего изобилия.

Свинья

День Земляной Козы гармонирует с вашим знаком. Вы почувствуете, что сбросили лишний эмоциональный груз. Освобождение принесет новые перспективы, которые раньше были незаметны из-за тяжести переживаний. Особенно важны разговоры. Если вы позволите себе сказать то, что давно скрывали, это укрепит уважение окружающих и откроет перед вами новые пути.

Собака

Для вас этот день связан с завершением старых ролей и ожиданий. Возможно, вы поймете, что больше не нуждаетесь в чьем-то одобрении или решите официально закрыть неактуальное соглашение. Ваше везение проявится через свободу. Как только вы отпустите прошлое, двери, которые раньше казались закрытыми, начнут открываться сами собой.

Обезьяна

Это ваш месяц, и день закрытия напоминает: удача приходит, когда вы умеете вовремя остановиться. Сосредоточьтесь на одной важной задаче вместо того, чтобы распылять энергию. Сегодня особенно важно разорвать бесполезные связи и завершить начатое. Вполне вероятно, что решение придет быстрее и легче, чем вы ожидали. Обратите внимание на простые выходы - это не обходные пути, а правильные совпадения.

