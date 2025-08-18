Также он объяснил причину отказа от нового проекта.

Американский режиссер и сценарист Квентин Тарантино поделился собственным рейтингом своих культовых лент и объяснил, почему отказался от съемок нового проекта.

В подкасте The Church of Tarantino двукратный обладатель "Оскара" рассказал, что его любимым фильмом является "Однажды в... Голливуде", лучшим он считает "Бесславных ублюдков", а "Убить Билла" является лентой, которую мог создать только он:

"Я думаю, что "Убить Билла" - это лента, которую я был рожден снять. "Бесславные ублюдки" - моя вершина, но "Однажды в... Голливуде" - мое сердце".

Говоря о сценариях, Тарантино добавил, что самым сильным считает текст "Бесславных ублюдков", а одними из лучших - "Омерзительную восьмерку" и "Однажды в... Голливуде". При этом он признался, что именно "Омерзительная восьмерка" стала его лучшей работой с точки зрения режиссуры: "Материал был настолько крепкий, что мне оставалось лишь максимально точно ему послужить", - добавил он.

Несмотря на любовь к "Однажды в... Голливуде", снимать его сиквел Тарантино не стал. Ленту "Приключения Клиффа Бута" для Netflix поставит Дэвид Финчер. По словам режиссера, идея сделать десятый и финальный фильм продолжением уже известной истории "не вдохновила" его:

"Мой последний фильм должен вести меня в неизвестное. Я должен снова не знать, что делаю".

Тарантино также подтвердил, что отказался от давнего проекта "Кинокритик", потому что он слишком напоминал предыдущие работы. "В "Однажды в... Голливуде" мы решали задачу - как превратить современный Лос-Анджелес в Голливуд 1969 года без компьютерной графики. Это было вызовом. А с "Кинокритиком" не оставалось пространства для открытий, все уже было знакомо", - пояснил он.

Фильмы Тарантино

Кинорежиссер вырос в Лос-Анджелесе, где с детства увлекался кино и в юности работал в видеопрокате, просматривая сотни фильмов.

Его режиссерский дебют состоялся в 1992 году с лентой "Бешеные псы", которая сразу получила популярность среди критиков. Настоящую славу Тарантино принес фильм "Криминальное чтиво" (1994), который получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля и "Оскар" за лучший оригинальный сценарий. С тех пор он закрепился как культовый режиссер.

Его стиль отличается нелинейным построением сюжета, длинными диалогами, черным юмором, яркими сценами жестокости и большим количеством отсылок к истории кино.

Среди самых известных его фильмов - "Бешеные псы" (1992), "Криминальное чтиво" (1994), "Джеки Браун" (1997), "Убить Билла" (2003-2004), "Доказательство смерти" (2007), "Бесславные ублюдки" (2009), "Джанго освобожденный" (2012), "Омерзительная восьмерка" (2015) и "Однажды в... Голливуде" (2019).

Его работы неоднократно отмечались престижными наградами: Тарантино имеет два "Оскара" за лучший оригинальный сценарий ("Криминальное чтиво" и "Джанго освобожденный"), "Золотую пальмовую ветвь" и ряд премий BAFTA и "Золотых глобусов".

Сам режиссер неоднократно заявлял, что планирует снять всего десять полнометражных фильмов и завершить карьеру на пике. Сейчас за его плечами девять лент, а финальный проект пока остается интригой.

