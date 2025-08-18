Премьера сериала состоялась 10 марта 1997 года.

Сериал "Баффи - победительница вампиров", стартовавший в 1997 году, стал культовым и повлиял на целое поколение зрителей. Он превратил малоизвестных актеров в звезд и подарил миру сильные образы и новую эстетику "молодежного хоррора".

Прошло уже более четверти века, но сериал до сих пор остается культовым. Его актеры пошли разными путями: кто-то достиг новых вершин в Голливуде, кто-то выбрал более спокойную жизнь, а для кого-то путь оказался сложнее. Однако всех их объединяет то, что они навсегда остались в сердцах фанатов как часть истории культового телевидения 90-х. Давайте посмотрим, как изменились их жизнь и внешность:

Сара Мишель Геллар (Баффи Саммерс)

Главная звезда сериала сегодня реже появляется в фильмах, однако в 2023 году вернулась на экраны в сериале "Волчья стая". Она активно занимается продюсированием, воспитывает двоих детей вместе с мужем - актером Фредди Принцом-младшим, и активна в соцсетях.

Видео дня

Алисон Ханниган (Уиллоу Розенберг)

После "Баффи" актриса стала настоящей звездой благодаря роли Лили в ситкоме "Как я встретил вашу маму". Она также снималась в фильмах "Американский пирог" и других комедиях. Сейчас Алисон больше сосредоточена на семье, иногда участвует в телевизионных шоу.

Дэвид Бореаназ (Энджел)

Актер получил собственный спин-офф "Angel", а позже прославился ролью в "Костях" и сейчас продолжает карьеру в сериале "Спецназ". Его актерская карьера оказалась одной из самых успешных после "Баффи".

Николас Брэндон (Ксандер Харрис)

В отличие от коллег, его жизнь сложилась драматичнее: проблемы с законом, алкоголем и психическим здоровьем не раз становились темой новостей. Несмотря на это, он продолжает появляться на фанатских мероприятиях и поддерживает общение с фанами. В соцсетях актера также можно увидеть его картины.

Джеймс Марстерс (Спайк)

Этот вампир был одним из самых любимых героев фанатов. После "Баффи" он активно снимался в сериалах ("Smallville", "Torchwood", "Runaways") и продолжил музыкальную карьеру.

Энтони Стюарт Хэд (Руперт Джайлз)

Любимый "наблюдатель" Баффи после сериала активно работал в Британии, снимался в "Докторе Кто", "Мерлине", а также различных мюзиклах. Имеет статус уважаемого актера британской сцены

Харизма Карпентер (Корделия Чейз)

После "Баффи" ее персонаж получил развитие в спин-оффе "Angel". Она снималась в "Веронике Марс" и "Неудержимых". В последние годы активно выступает против харассмента в Голливуде, в частности публично рассказывала о токсичных условиях работы с Джоссом Уидоном - создателем и режиссером "Баффи".

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что культовый сериал "Баффи - победительница вампиров" готовят к перезапуску. Режиссером станет обладательница премии "Оскар" Хлои Чжао.

Вас также могут заинтересовать новости: