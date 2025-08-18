У детей рвота, понос, у некоторых - температура.

В Стрыйском районе Львовской области в гостинично-развлекательном комплексе отравились 12 детей. Об этом сообщили в региональном главке Нацполиции.

Предварительно установлено, что в медучреждения доставлены 12 пациентов - жителей Харькова, Черкасс, Ивано-Франковска и Ровно. Все пострадавшие в возрасте от 8 до 15 лет имеют признаки пищевого отравления. По данным полиции, они отдыхали в одном из гостинично-развлекательных комплексов на территории Стрыйского района.

"Врачи диагностировали у них пищевое отравление - диагнозы уточняются. Пациенты с жалобами начали поступать в больницу 17 августа", - говорится в сообщении.

По факту следователи открыли производство по ч.1 ст.325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, назначены соответствующие экспертизы.

По данным "Суспільного", инцидент произошел в гостинично-развлекательном комплексе в поселке Славское. По словам заведующего инфекционным отделением Стрыйской городской объединенной больницы Андрея Бабьяка, дети попали в заведение в состоянии средней степени тяжести, предварительно - это острая кишечная инфекция. У всех наблюдается рвота, понос, у некоторых - температура. Специалист отметил, что это уже третий подобный случай за месяц.

Подобные инциденты на Львовщине

Напомним, в начале августа в частном лагере отдыха "Friendly Camp", который расположен в пгт Славское Стрыйского района Львовской области, отравились более двух десятков детей. Соответствующее сообщение в полицию поступило от родителей. По факту открыли уголовное производство по ч.1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

