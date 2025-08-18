По словам артиста, есть определенная причина.

Известный украинский артист Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, заговорил о личной жизни. В частности, 51-летний певец рассказал, почему у него нет жены и детей.

По словам Андрея, причина его одиночества - это родовое проклятие, которое наложила много лет назад его прабабушка.

"У меня не получилась какая-то личная жизнь. И мне когда-то сказали, вот я запомнил это в детстве, что было проклятие", - рассказал Данилко на YouTube-канале "Гремотвод".

Артист далее рассказал подробности семейной истории так:

"Моя бабушка, а она в те времена была состоятельной, влюбилась в бедного мужчину. И вот моя прабабушка, по рассказам, прокляла этот брак и что несколько поколений не будут счастливы в семейной жизни и в личной жизни. Я думаю: с какого перепугу? Почему так придумано? Почему я за это должен отвечать? Она прокляла их брак и у них брак этот распался. Почему я за это отвечаю? За то, чего я не делал".

