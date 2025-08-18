Основной целью "Фламинго", по мнению эксперта, должны стать объекты ВПК России.

Ракета "Фламинго" является простой, но это именно то, что нужно сейчас Украине. Такое мнение в эфире "Radio NV" озвучил Павел Нарожный - основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт.

"Это прекрасная новость... Ракета действительно простая. Ее нельзя сравнить с тем же Storm Shadow/SCALP и так далее. Но в этом случае нам не надо очень сложные системы наведения. В более современных американских или британских ракетах есть системы визуального наведения. Которые могут по картинке инфокрасной наводиться в условиях применения различных противоракетных средств. В этом случае нам не надо", - сказал Нарожный.

Эксперт отметил, что сейчас Украине в первую очередь надо сосредоточиться на уничтожении российского военно-промышленного комплекса.

"А он огромный по размеру. И большинство из этих заводов, мы видим, что можем поразить дешевыми дронами. Которые летят на скорости не 1000 километров, как эта ракета, а на скорости 200-250 километров в час. То есть нам сейчас нужно большое количество дешевых средств, которые могут эффективно уничтожать российскую экономику и ВПК. И эта ракета способна это сделать", - добавил Нарожный.

Ракета "Фламинго": что известно

Накануне украинский фотограф Ефрем Лукацкий обнародовал фото украинской ракеты "Фламинго". Отмечается, что ракета уже вышла в серийное производство и может преодолевать расстояние в 3000 километров.

Между тем эксперты Defense Express предположили, что "Фламинго" - это ракета FP-5 от Milanion Group со штаб-квартирой в ОАЭ. Компания поставляет оружие ВСУ и впервые показывала свою разработку в феврале 2025 года.

Отмечается, что FP-5 может лететь на 3 тыс. км, проводить в воздухе 4 часа, развивает скорость до 950 км в час, имеет размах крыла в 6 м. Ее вес до 6 тонн, при этом 1 тонна - боевая часть.

