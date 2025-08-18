Рэпер ответил, действительно ли стал отцом во второй раз.

Известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, он же Потап, впервые отреагировал на слухи о совместном ребенке с Настей Каменских.

Отметим, что недавно ведущий и генеральный продюсер радио "Люкс ФМ" Евгений Фешак заявил, что у супругов есть сын. Более того, по его словам, мальчик вероятно живет в Испании, а звездные родители скрывают эту информацию от публики.

Сначала звездная пара не комментировала подобные сплетни, но позже Потап все же расставил все точки над "і". В интервью на первом украинском канале в Великобритании United Action TV шоумен сначала посмеялся, а потом ответил так:

"Неправда, у нас нет с Настей ребенка".

К слову, Потап и Настя Каменских поженились в мае 2019 года. Во время полномасштабной войны пара живет за границей и редко комментирует свою личную жизнь. Кстати, у Алексея Потапенко уже есть 16-летний сын от первого брака с продюсером Ириной Горовой.

Напомним, ранее Потап неожиданно показался с бывшей женой. Оказалось, что причиной встречи экс-супругов стал сын Андрей, которого они вместе отвезли на учебу в Великобританию.

