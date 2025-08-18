Утверждают, что это самый доступный аппарат на рынке с аккумулятором емкостью 7000 мАч.

Xiaomi запустила в продажу бюджетный смартфон Poco M7 4G. Новинка выделяется соотношением цены и характеристик, нехарактерным для недорогих моделей – например, это 144-герцевый дисплей и большая батарея на 7000 мАч, пишет Notebookcheck.

Устройство работает на довольно мощном для своей ценовой категории чипе Snapdragon 685 в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Дисплей – IPS на 6,9 дюймов с разрешением 2340×1080, поддержкой частоты 144 Гц и пиковой яркостью 700 нит.

Разрешение основной камеры новинки составляет 50 Мп (f/1.8), фронтальной – 8 Мп f/2.0. За автономность отвечает аккумулятор 7000 мАч. Такая емкость, по словам производителя, позволяет использовать смартфон до 2,32 дня и обеспечивает до 28 часов воспроизведения видео.

Среди других особенностей: пылевлагозащита по стандарту IP64 и поддержка обратной зарядки. Устройство работает под управлением Android 15 с HyperOS 2 и получит два обновления ОС, а патчи безопасности будут приходить вплоть до 2029 года.

Poco M7 уже появился на Aliexpress. В минимальной конфигурации 6+128 ГБ его оценили в 5700 грн.

Ранее в этом месяца Xiaomi отключила от обновлений еще 9 смартфонов. Среди них немало бюджетных моделей, которые в свое время пользовались большим спросом.

А уже в сентябре представят флагманскую серию Xiaomi 16. Известно, что они будут первыми Android-устройствами на базе чипа Snapdragon 8 Elite 2. Также появится новая модель Xiaomi 16 Pro Max, которая будет отличаться батареей 7500 мАч и топовыми камерами.

