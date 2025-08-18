Ранее стало известно, что украинцы теперь могут жениться по видеосвязи.

В этом году через систему "еШлюб" было заключено около 10 тысяч браков. Об этом во время презентации программы действий правительства сообщил министр юстиции Герман Галущенко.

"Мы выяснили, что есть даже очередь на полгода на "еШлюб" для того, чтобы заключить браки. До конца месяца эта очередь будет ликвидирована, минимизирована до недели", - заявил государственный деятель.

По его словам, сейчас огромный спрос на такие услуги. На сегодня отечественные специалисты работают над целым рядом подобных проектов.

Видео дня

"Это "еРазвод", "еНотариат" - это очень важная вещь, она будет иметь несколько этапов до конца этого года. Мы соответственно свяжем эту базу с демографической базой Украины. Это сделает невозможным любые мошенничества с точки зрения верификации лиц", - сообщил Галущенко.

Министр отметил, что полноценно сами услуги заработают с января 2026 года.

"Соответственно, граждане смогут оформлять документы через "еНотариат", в частности, например, доверенности", - добавил он.

Цифровые услуги в Украине - последние новости

Напомним, в прошлом году в Украине заработала услуга "еШлюб". Она позволяет украинцам заключить брак по видеосвязи, используя портал "Дія". По словам Германа Галущенко, в 2024 году через новую услугу было заключено до 2 тыс браков. По мнению авторов инициативы, она должна быть особенно актуальной для пар, которые находятся на расстоянии, а также для военных.

Также сообщалось, что в "Дие" должны появиться новые услуги, которые будут связаны в частности с интеграцией искусственного интеллекта, а также расширением сервисов для водителей.

Вас также могут заинтересовать новости: