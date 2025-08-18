Евгений также вспомнил, когда в последний раз виделся с девушкой.

Новость о гибели украинской блогерши Наты Лайм (Натальи Лобаренко) на днях всколыхнула сеть. Известно, что 31-летняя девушка выпала с балкона в Дубае, однако больше подробностей трагедии ее родные не сообщали. Но сейчас друг покойной Евгений Белозеров рассказал, когда в последний раз виделся с Натой и в каком состоянии она была перед смертью.

По словам блогера, они не часто виделись, ведь жили в разных городах. Однако им все же удалось встретиться в 2024 году.

"Поскольку я живу в Харькове, а она - в Киеве, то мы не так часто виделись, как хотелось бы. Последняя встреча была в конце прошлого года. Встреча на троих: она, ее муж и я. Тогда мы ходили на квест, после сидели в их любимом кафе. Если бы кто-то сказал тогда, что это наша последняя встреча, я бы никогда не поверил. Она казалась такой жизнерадостной. Вместе с мужем строили планы. В тот день показали мне их будущую стоматологию, где шел ремонт", - вспомнил Евгений в интервью изданию Фокус.

Тогда Белозеров не обратил внимание на то, что девушка была в тяжелом эмоциональном состоянии. Позже он узнал, что блогерша работала с психологом.

"К сожалению, я не знал, что уже тогда Ната находилась в депрессии. Видимо, плохо умею считывать людей. О ее состоянии рассказал муж уже после трагического случая. По его словам, Ната занималась с психологом. Впрочем, в голове не укладывается, что это могло именно так закончиться. О причине депрессии мне трудно сказать. Но, как оказалось, частично из-за этого она прекратила снимать видео в конце 2020 года", - добавил он.

Что известно о Нате Лайм

У Наты было два YouTube-канала, на которые подписаны более 2 млн пользователей. Также за ее страницей в Instagram следили 567 тысяч человек. Она делилась с подписчиками деталями своей жизни и много путешествовала.

Кстати, информацию о гибели украинки обнародовали только после того, как в сети появилась фото ее могилы в Украине. Подробности трагедии пока неизвестны.

