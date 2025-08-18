Киеву придется смириться с потерей части территорий и сосредоточиться на гарантиях безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к сложным переговорам в Белом доме, где его ждет встреча с президентом США Дональдом Трампом. Условия возможного мирного соглашения не все в пользу Киева, заявил обозреватель CNN, директор Центральноевропейских исследований Университета Южной Калифорнии Роберт Инглиш.

"Трамп недвусмысленно сказал ему, что придется смириться с тем, что оккупированная территория по большей части потеряна на долгосрочную перспективу", - заявил Инглиш.

По его словам, "любые иллюзии относительно возвращения Крыма и значительной части Донбасса исчезли". Инглиш подчеркнул, что Зеленскому придется "проглотить эту горькую пилюлю", а основное внимание должно быть сосредоточено на надежных гарантиях безопасности для Украины.

Видео дня

В Вашингтон вместе с Зеленским прибудут и европейские лидеры - президент Франции Эммануэль Макрон, лидер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Они стремятся скоординировать поддержку Киева и сформировать долгосрочную стратегию Запада.

"Сам факт того, что они все вместе и пытаются достичь общего понимания, является критически важным", - подчеркнул Инглиш. Он отметил, что главное внимание на переговорах будет уделено договоренностям о безопасности Украины вне рамок членства в НАТО.

По словам эксперта, если союзники предоставят войска, а США обеспечат поставки, разведку и логистику в рамках многолетнего соглашения, это станет "достаточно близким к защите, подобной натовской, и даст Украине то, чего она не имела до сих пор".

Зеленский в Вашингтоне

Как сообщал УНИАН, сегодня утром президент Зеленский прибыл в Вашингтон. Ожидаются переговоры с Трампом. По данным Bloomberg писало, что Трамп надеется использовать встречу в Вашингтоне, чтобы определить условия потенциальной мирной сделки, которую он обсуждал с диктатором Владимиром Путиным на встрече на Аляске.

Как пишет Financial Times, Зеленский на встрече с Трампом готов на "приемлемый компромисс" по линии фронта, который украинцы могли бы принять.

Вас также могут заинтересовать новости: