Председатель агрокомитета Гайду: Повышение тарифов на грузовые перевозки УЗ - это латание финансовых дыр, которое ударит по всей экономике

АО "Укрзализныця" планирует повысить тарифы на перевозку грузов на 37% и при этом продолжает дотировать убыточные пассажирские перевозки за счет грузовых. Об этом пишет LB.ua в материале "Тарифная игра: кто заплатит "Укрзализныце" - государство или бизнес?".

УЗ предупредила, что без повышения тарифов на грузоперевозки компания может подвергнуться финансовой дестабилизации уже осенью 2025 года. Кризисное состояние УЗ связано с падением ВВП на 18%, разрушением промышленных и энергетических мощностей, сокращением посевных площадей и потребления нефтепродуктов.

Бизнес-ассоциации, депутаты и эксперты предостерегают, что повышение тарифов на грузовые перевозки ударит по экономике, предлагая вместо "латания дыр" системную реформу отрасли.

Доктор технических наук, профессор кафедры управления эксплуатационной работой Украинского государственного университета железнодорожного транспорта Андрей Прохорченко отметил, что ключевым источником дохода для УЗ является экспортная продукция: перевозка черных металлов дает 1,13 млрд грн прибыли, зерна - 0,84 млрд грн. Убыточными, кроме пассажирских, являются перевозки руды (-2,80 млрд грн), стройматериалов (-2,06 млрд грн) и угля (-1,21 млрд грн), цемента (-0,21 млрд грн). Намерение повысить тарифы для всех грузов он назвал простым решением, которое будет иметь негативные последствия для рынка и спровоцирует инфляцию.

"Повышение тарифов рано или поздно будет. Но в первую очередь необходимо поднимать тарифы на убыточные грузы, минимум до уровня рентабельности, а это ориентировочно 25-30%. Прибыльные для перевозчика грузы, если индексировать, то не более 5-7%, чтобы не потерять полезную грузовую базу", - отметил Прохорченко.

Председатель аграрного Комитета ВРУ Александр Гайду заявил, что повышение тарифов на грузовые перевозки означает рост стоимости логистики для аграриев с 18-20 долларов до 25-27 долларов за тонну. Особенно болезненно это ударит по малому и среднему агробизнесу, а также по производителям из прифронтовых регионов.

"Для аграрного сектора, который зависит от мировых цен и не может влиять на конечную стоимость продукции, такое увеличение расходов является критическим. Украинские аграрии не имеют возможности закладывать эти дополнительные расходы в цену товара - мы не работаем на внутренней монополизированной модели, а на глобальном рынке, где ценообразование определяет не производитель, а рыночная ситуация", - сказал Гайду.

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕВА) в официальном обращении к руководству ВРУ, Бюджетного комитета и председателей депутатских фракций предостерегла, что повышение тарифов приведет к потере грузовой базы УЗ, увеличит себестоимость украинской продукции и снизит ее конкурентоспособность.

Зато ЕВА призвала депутатов проголосовать в целом за проект Закона №13439-3, принятый за основу в середине июля. Он содержит норму об увеличении резервного фонда госбюджета, что позволит предусмотреть дополнительные средства на срочные меры преодоления военной агрессии, восстановление движения и поддержку ликвидности УЗ. Аналогичное письмо руководству Совета направил Совет директоров и компаний-членов Американской торговой палаты в Украине.