Снижение температуры ожидается во второй половине недели.

На этой неделе в Украине ожидается переменчивая погода с неравномерным распределением температуры и периодическими дождями. Об этом на meteoprog рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, через Украину время от времени будут проходить атмосферные фронты и гребни высокого давления, поэтому прогнозируются погодные контрасты, а также колебания атмосферного давления. Иногда будет донимать порывистый ветер.

"Наиболее жаркая погода предполагается в юго-восточной части Украины, в то время как на западные и северные области во второй половине недели начнет распространяться более прохладная и свежая воздушная масса из северной части Европы", - говорит синоптик.

Погода 18 августа

В понедельник дожди и местами грозы пройдут на Прикарпатье, Буковине, в Винницкой области, а также в северо-восточной части Украины. Ветер будет 5 - 10 м/с, днем в Одесской области и местами на востоке Украины может усиливаться до 15 - 17 м/с. Воздух прогреется до +21...+27 °С, в Крыму, Приазовье и на Донбассе +30...+35 °С.

Погода 19 августа

Во вторник, говорит синоптик, по всей Украине ожидается малооблачная погода без осадков. Температура ночью составит +8...+14 °С, днем +22...+27 °С. В южной части ночью +13...+18 °С, а в дневные часы +26...+31 °С.

Погода 20 августа

В среду продолжится период устойчивой погоды без осадков по всей Украине. Температура ночью будет +12...+18 °С, днем +26...+31 °С, а на крайнем юге местами до +33 °С.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 18 августа в столице будет сухо и без осадков. Температура воздуха будет держаться на отметке +20...+22 градуса. Однако ночи уже будут холодать до +12...+15 градусов.

