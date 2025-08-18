В списке есть Дева и Рыбы.

На неделе с 18 по 24 августа 2025 года пять знаков Зодиака смогут ощутить особую поддержку звезд. В это время Юпитер и Луна создают позитивные условия, возвращая энергию от недавнего соединения Венеры и Юпитера. Особенно это почувствуют водные и земные знаки, которым предстоит благоприятная и гармоничная неделя, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Луна во Льве способствует активной социальной жизни, а Солнце и Луна в Деве добавляют практичности и романтики. Новолуние в Деве 23 августа станет стартом новых возможностей и позволит лучше проявлять любовь и поддержку. Для некоторых знаков эти дни станут подготовкой к предстоящему транзиту Сатурна в Рыбы через несколько недель.

Дева

Луна в Раке создаёт атмосферу спокойствия и комфорта. Отличное время для общения с друзьями или близкими, посещения концертов и приятного отдыха. Планируйте дела заранее, особенно в период Луны во Льве, иначе работу придётся переделывать. Солнце и Луна в Деве открывают новую главу: ваши достижения и таланты оказываются в центре внимания. Сейчас важно смотреть в будущее и использовать контакты и возможности, которые появляются в это время. Марс в Весах даст энергию для достижения целей и воплощения планов.

Рыбы

Рыбы, откройте сердце новым возможностям в любви и общении. Луна в Раке подарит гармонию, а во Льве вы поймёте, как важно ясно и честно выражать свои мысли, чтобы избежать недопонимания. Солнце и Луна в Деве сделают вас заметными для окружающих, будь то на работе, в учебе или в социуме. Эта неделя отлично подходит для личностного роста и подготовки к будущим изменениям, когда Сатурн войдёт в ваш знак.

Козерог

Луна и Юпитер помогают укреплять отношения и облегчать общение с близкими. Будьте честны с собой и доверенными людьми, обсуждайте эмоции и ищите гармонию в романтических связях. Полнолуние в Водолее акцентировало внимание на финансах, а Луна во Льве поможет разработать практичные планы и направить энергию на успех. Энергия Девы принесёт оптимизм и даст возможность взять на себя новые проекты.

Телец

Юпитер и Луна предоставляют вдохновение для реализации идей. Записывайте мысли и не позволяйте сомнениям остановить вас. Луна во Льве открывает творческий потенциал, а Луна в Деве указывает на направление для будущих действий, в том числе в романтической сфере. Солнце в Деве поможет наладить новые знакомства и вдохновит тех, кто уже в отношениях, на интересные совместные идеи.

Скорпион

На этой неделе перемены будут заметны. Будьте открыты новым взглядам и общению с близкими. Организуйте отдых, встречи с друзьями, уделите внимание хобби или чтению. Коммуникации играют важную роль: Юпитер и Луна способствуют встречам с единомышленниками. Луна во Льве привлекает внимание к вашей работе, а сезон Девы даёт новые знания и понимание со стороны авторитетных людей. Финансовая сфера также будет благоприятной благодаря поддержке Юпитера и Венеры.

