Часть украинцев со следующего года сможет проходить бесплатный чекап здоровья.

В Украине с 1 января 2026 года заработает национальная программа ежегодного бесплатного чекапа для людей от 40 лет. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время презентации "Программы действий правительства".

"Нам надо перейти к ситуации, когда мы делаем профилактический чекап. И эта хорошая диагностика на самом деле даст возможность правильного планирования и даст нам возможность системной работы. Мы запланировали плановый чекап с 2026 года", - сказала Свириденко.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отмечал, что программа ежегодного бесплатного чекапа для людей от 40 лет будет включать обследование на сердечно-сосудистые заболевания, диабет и психические расстройства. То есть болезни, которые являются главной причиной преждевременной смертности и потери трудоспособности.

По его словам, государство полностью оплатит чекап, а человек сможет выбрать любое заведение - государственное, коммунальное или частное.

Со следующего года в государстве планируют провести перерасчет базовых заработных плат для врачей. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, семейные врачи смогут рассчитывать на повышение зарплаты до минимальной базовой ставки в 35 тысяч гривен при наличии 1 800 деклараций.

11 августа сообщалось, что украинские врачи, которые начиная с 2025 года закончили интернатуру в одном из 20 государственных высших учебных заведений, подчиненных Минздраву или Минобразования, могут получить 200 тысяч гривен единовременного пособия.

