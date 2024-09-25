Демонтажу подлежат объекты, содержащие символику российской имперской политики.

В Одессе хотят демонтировать 19 памятников и памятных знаков, которые содержат символику российской имперской политики. Среди них есть известный монумент – бюст русскому поэту Александру Пушкину – расположенный в центре города, напротив здания мэрии.

Перечень объектов, подлежащих демонтажу, содержит проект распоряжения исполкома Одесского городского совета. Документ касается назначения Управления капитального строительства горсовета заказчиком проектирования демонтажа (переноса, изъятия) из публичного пространства памятников, памятных знаков, их отдельных элементов в Одессе.

Назначение заказчика необходимо, в соответствии со статьями 31, 52 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" и учитывая распоряжение Олега Кипера – начальника Одесской областной государственной (военной) администрации – от 26 июля 2024 года о демонтаже упомянутых объектов, содержащих символику российской имперской политики. Контроль за выполнением решения исполкома возложат на первого заместителя городского головы Александра Филатова.

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Согласно перечню, демонтажу подлежат 19 объектов. Среди них – памятники барду, актеру Владимиру Высоцкому, дважды Герою Советского Союза, генералу армии Ивану Черняховскому, ученому, селекционеру Ивану Мичурину, писателю Исааку Бабелю, Александру II – памятная колонна в честь закладки парка им. Тараса Шевченко, макеты орденов Ленина на площади Десятого апреля (на мемориале "Крылья Победы"), стена Чекистов. Также уберут памятник академику, ученому в области космонавтики, дважды Герою Социалистического труда Валентину Глушко, бюст дважды Герою Советского Союза, маршалу Родиону Малиновскому и тому подобное.

Кроме того, в перечне есть два памятника русскому поэту Александру Пушкину. Один – относительно небольшой, расположенный на одноименной улице (согласно последнему переименованию – ул. Итальянская). Другой – большой бюст-монумент – на Приморском бульваре, на краю площади, на которой находится Одесский городской совет.

Именно этот бюст вызвал определенные споры в городе – мнения жителей разделились. Одни считают, что этот бюст трогать не надо, потому что он старинный (установлен в 19 веке), установлен на пожертвования горожан, а поэт воспел в своих произведениях город. В то же время другие настаивают на том, что Пушкин находился в Одессе всего около года и олицетворяет собой российскую имперскость.

В мэрии в комментарии УНИАН уточнили, что решение о назначении исполнителя демонтажа будут рассматривать на ближайшем заседании исполкома.

Декоммунизация в Одессе

Напомним, 29 июля в социальных сетях появилась фотокопия распоряжения начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера, которым он утверждает переименование ряда топонимов. Согласно его распоряжению от 26 июля "О переименовании объектов топонимии в населенных пунктах Одесской области", проспект Добровольского станет проспектом Князя Владимира Великого, в историческом центре площадь Думская, где находится мэрия Одессы, получит название Биржевая. Бульвар, названный в честь сатирика Михаила Жванецкого, станет бульваром Военно-морских сил, а улица Ильфа и Петрова станет улицей в честь Семьи Глодан – семьи одесского пекаря, которая жила в ЖК "Тирас".

Также улицу контр-адмирала Лунина переименуют в честь командира 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Виталия Гуляева, который погиб в 2022 году. Улица Леваневского получит название "Сечевых стрельцов", Льва Толстого – режиссера Киры Муратовой, Паустовского - 28-й бригады, Пушкинская станет Итальянской (историческое название), площадь Толбухина – Трибуны героев, площадь Льва Толстого хотят назвать в честь Менделя Сфорима – еврейского писателя, который считается основоположником современной светской литературы на языке идиш (годы жизни - 1835-1917). В городе должны появиться улицы Александра Кошици, Алексея Маркевича, Павла Зеленого, Николая Савича и др.

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