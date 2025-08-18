23 августа в Украине будут отмечать День Государственного флага, а 24 - День Независимости.

Погода в Украине на этой неделе будет меняться. об этом говорит синоптик Наталья Диденко.

В частности, 19 августа будет сухо и солнечно. Температура воздуха в течение дня составит в западных областях +20...+24 градуса, на севере +22...+26, в центральной части +24...+27 (в Винницкой области +20...+22), на востоке +25...+27, а в южной части +25...+30 градусов.

В Киеве 19 августа также ожидается сухая малооблачная погода. "Температура воздуха - рахат-лукум, около +25 градусов", - говорит Наталка Диденко.

В дальнейшем, в середине недели, станет теплее и жарче.

На День флага, 23 августа, появятся грозовые дожди и начнется снижение температуры воздуха. Лишь на востоке Украины в этот день еще будет печь жара.

"А вот на День Независимости в Украине погода выровняется, жары сильной не будет нигде, много солнца и комфортная температура воздуха", - рассказала эксперт по погоде.

Погода в Украине - прогноз на неделю

О неустойчивой погоде предупреждает и синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, на этой неделе в Украине прогнозируется переменчивая погода с неравномерным распределением температуры и периодическими осадками. По территории страны периодически будут проходить атмосферные фронты и гребни высокого давления, что будет вызывать контрасты погоды и колебания атмосферного давления. Кое-где ожидается порывистый ветер.

По его прогнозу, наиболее жаркие условия сохранятся на юго-востоке Украины. В то же время во второй половине недели на западные и северные области будет распространяться более прохладный воздух с севера Европы.

