Если Украина отдаст Донбасс,то удерживать линию фронта или защищать остальную часть страны будет неизмеримо сложнее, если РФ нападет вновь.

Владимир Путин ясно дал понять, что хочет получить всю Донецкую область в качестве платы за мир, однако для Украины такой вариант "практически немыслим", пишет The Telegraph. Издание назвает три главных момента, которые объясняют, почему "Донецкая крепость" так важна.

Рельеф

Эта территория представляет собой возвышенность на обширной равнине, поэтому имеет огромное стратегическое и военное значение.

"Сегодня эти склоны и хребты усеяны украинскими оборонительными линиями, возведёнными более чем за десятилетие… Иными словами, это долина, которая охраняет вход в центральное сердце Украины, защищая его. Более того, это бастион, защищающий всю нынешнюю линию фронта. Если он падет – или будет передан – не только украинская степь за ним откроется, но и российские войска получат плацдарм для окружения украинских сил как до Харькова на севере, так и до Запорожья на юге", - пишет издание.

Если Украина будет вынуждена отдать Донецкую область, то удерживать линию фронта или даже вообще защищать остальную часть страны будет неизмеримо сложнее, если Россия решит снова напасть и захватить территорию, пишет The Telegraph.

Инфраструктура

Получив контроль над Донецком в 2014 году, россияне получили наиболее удобный и развитый кластер инфраструктуры между российской границей и городом Днепр. Украине остались следующие по значимости города - Краматорск, Славянск, Дружковка и Константиновка

Но благодаря наличию крупной железной дороги и шоссе, соединяющих все четыре города с Харьковом и Киевом, долина была удобна для логистики, снабжения и оказания медицинской помощи. И внутренней экономики было как раз достаточно, чтобы удовлетворить остальные потребности армии, пишет издание.

"Если долина падет, украинцы потеряют не только укрепления и выгодный рельеф местности, но и городскую логистику и инфраструктуру, позволяющие содержать армию и оборону… Следующие возможные оборонительные города – Изюм и Бавинково в Харьковской области, Петропавловка в Днепропетровской области – либо находятся в десятках километров, либо останутся уязвимыми с открытыми флангами, если крепость в долине Торец падет".

История

Интерес Путина к этому уголку Донбасса отчасти политический: он заявил российской общественности, что его цель – освободить всю Донецкую и Луганскую области, поэтому ему необходимо захватить его, чтобы одержать победу, верную своему слову.

Именно здесь, по сути, и началась российско-украинская война – в апреле 2014 года. Захват украинскими войсками Славянска и остальной части долины Торец в июне того же года стал первым крупным успехом в этой войне – фактически, первым случаем, когда украинские военные доказали, что могут противостоять российским войскам и победить их.

С тех пор Славянск стал культовым для обеих сторон. Для россиян это место зарождения их "мятежа", организованного ФСБ и подконтрольного астронавтам и послужившего поводом для вторжения. Для украинцев это эпицентр их борьбы за национальное выживание, пишет издание.

Ранее СМИ сообщали, что на Аляске российский диктатор Владимир Путин потребовал вывода украинских войск со всей территории Донбасса. Об этом американский президент Дональд Трамп сказал украискому коллеге Владимиру Зеленскому и европейским лидерам.

В то же время FT пишет, что цель украинского президента Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете - наладить процесс мирного урегулирования, избежав требований по выводу войск из Донецка и Луганска. Для этого украинский президент готов пойти на "приемлемые компромиссы" по нынешней линии фронта.

