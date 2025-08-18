Англичанка поделилась своим способом, чем отмыть духовку от жира и нагара, чтобы она снова сияла, как новая.

Старый жир и нагар на духовке - проблема, с которой сталкиваются все хозяйки. Почистить духовку довольно проблематично: обычные моющие средства не всегда справляются, а жесткая "химия" повреждает покрытие и может быть токсична. Но тут на помощь приходят советы профессионалов - оказывается, есть проверенный способ, как отмыть духовку электрическую или газовую даже при сильных загрязнениях.

Напомним, ранее мы рассказывали, как снять ручки с газовой плиты и чем их отмыть от жира.

Как отмыть духовку от жира и нагара

Чистить духовку от пригоревших жира и грязи - еще то "удовольствие". Большинство хозяек не любит этого делать, так как на сам процесс чистки уходит довольно много времени. Другие же попросту не знают, с чего начать, чтобы вернуть духовке божеский вид.

Видео дня

Вероятно многие слышали о том, как отмыть духовку паром - внутрь духового шкафа ставят противень с водой и ждут, когда пар расплавит жир, а затем аккуратно убирают его. Но одной воды часто бывает недостаточно: для въевшихся и застарелых пятен нужны вспомогательные методы и средства.

В социальной сети Reddit завирусился пост, где показано, как очень грязная духовка превратилась в блестящую и как будто новую. Некоторые пользователи так и написали в комментариях: "Ты купила новую!", на что автор поста ответила, что на самом деле - это ее работа, и изложила свой способ чистки духовки.

Как пишет клинер, для этого не нужны новомодные средства или лайфхаки. На самом деле духовка становится чистой после того, как ее почистят - "никаких обходных путей не существует". На весь процесс чистки она потратила час времени. Вот что использовала эксперт:

экоспрей для духовки, универсальный антижир или другой обезжириватель;

тонкие одноразовые лезвия (толщина не больше 0,2 мм), вставленные в скребок-держатель (как для стекла);

ультратонкая стальная вата/шерсть (0000#) - абразивный материал для деликатной очистки стали, алюминия, хромированных деталей, стекла, камня и дерева.

По словам эксперта, обезжириватель даже менее важен, чем лезвия и стальная вата, но если он у вас есть - тоже неплохо.

Как специалист по клинингу советует проводить чистку:

нагреть духовку примерно до 60°C;

затем нанести обезжиривающее средство и дать ему постоять примерно 15 минут;

снять жир и нагар в духовке с помощью скребка с лезвиями и стальной ваты.

Кроме этого, можно также разобрать дверцу (если она съемная) и почистить ее, а также отвинтить заднюю стенку духовки и почистить вентилятор.

Автору поста также задали вопрос: "Как вы справляетесь с уборкой вокруг нагревательного элемента на верхней части духовки? Вы чистите сам элемент тоже, и как?" Клинер ответила, что ТЭН ни в коем случае нельзя тереть или чистить - любая маленькая трещина, и он сломается. Если этот элемент жирный, его нужно включить на минимум и дождаться, пока не перестанет идти дым. После остывания можно протереть элемент влажной тряпкой, и часть нагара уйдет.

Вас также могут заинтересовать новости: