Татьяна назвала причину завершения отношений.

Украинская актриса Татьяна Злова, которая известна по сериалу "Коп из прошлого", рассказала о расставании с коллегой Богданом Буйлуком.

Известно, что их история любви началась на съемках сериала "Никто не идеален". Тогда они играли вместе и работа переросла в служебный роман. Однако после полутора лет отношений влюбленные решили пойти разными путями. По словам Татьяны, расставание было для нее сложным периодом в жизни.

"Если бы у меня был барометр боли, думаю, он бы взорвался от того, насколько больно идти дальше отдельно, наблюдать друг за другом. Мы достаточно тепло общаемся на самом деле. Мы дружим с Богданом. Просто пришли к осознанию, что нам надо идти отдельными дорогами. Сложно, когда ты понимаешь, что у тебя есть цели, которых ты хочешь достигать, и эти желания бесспорно поддерживаются, но хотелось, чтобы мы имели одинаковые желания. А они разные", - отметила актриса в интервью для kp.ua.

Татьяна также высказалась о Богдане и отметила, что несмотря на расставание, до сих пор поддерживает общение с экс-бойфрендом.

"Это настоящая любовь, это настоящий мужчина, который был рядом со мной и в хорошие времена, и в сложные. Это самая настоящая любовь, которую я имела. Всегда буду благодарна за это Богдану. Просто понимаю, что мы абсолютно полярные. И он это замечал. Эти противоположности в какой-то момент притянулись, и какая-то частичка этих противоположностей помешала нам идти дальше вместе. Но у меня всегда будет огромное уважение к его любви, к нему как к мужчине, к его таланту. И всегда будет поддержка. Если Богдан мне позвонит посреди ночи и скажет, что ему что-то надо, какая-то помощь, все сделаю", - подчеркнула Злова.

