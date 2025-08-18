Фитнес-тренер заговорила о личной жизни.

Известный украинский фитнес-тренер Анита Луценко призналась, вышла ли замуж за отца своего ребенка.

Не секрет, что она состоит в отношениях с Александром Лозовцовым. В 2016 году пара впервые стала родителями. Тогда у них родилась общая дочь Мия. Луценко почти никогда ничего не рассказывает о своей семье и отношениях с избранником. Но на днях в своем Instagram она призналась, что ни разу не была в официальном браке.

"Мне 41, и я никогда официально не была замужем. Хотя получила немало предложений. Никогда в жизни не мечтала о свадьбе. Думаю, с этим есть какие-то вопросики. Требует дальнейших исследований", - написала Анита.

Видео дня

К слову, ранее Луценко намекала, что переживает сложный период в отношениях с любимым. В одном интервью фитнес-тренер на вопрос о личном ответила лаконично: "Давайте не о грустном". Как известно, в 2022 году Анита эмигрировала в Великобританию с дочерью. Там девочка учится в школе и уже выучила английский язык.

Напомним, ранее Анита Луценко впервые за долгое время показала свою дочь и поздравила ее с важным праздником.

Вас также могут заинтересовать новости: