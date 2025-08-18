Погибло 7 человек, из них двое детей - полуторагодовалая девочка и 16-летний парень.

Под завалами дома в Харькове еще может находиться три человека, там фиксируется сигнал трех телефонов, но никто не отвечает. Об этом сказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

Он отметил, что сегодня в Харькове и области объявлен день траура, потому что в результате российского удара по меньшей мере 4 дронами по 5 этажу в Индустриальном районе города Харькова погибли 7 человек, в том числе двое детей - полуторагодовалая девочка и 16-летний парень. По его словам, 20 человек получили ранения.

По его информации, под завалами может находиться еще три человека. "Там идет мониторинг по мобильным телефонам. Фиксируется три телефона. По нашей информации, люди не отвечают и в теории эти люди могут находиться под завалами. По нашему опыту, на 90% именно так может быть, но мы не называем фамилии и имена, потому что это очень чувствительная информация. Если люди выйдут на связь, то мы об этом сообщим", - сказал Синегубов.

По его словам, из-под завалов спасены работниками ГСЧС два человека. "Спасательно-поисковые работы продолжаются. Разрушения дома довольно значительные", - подчеркнул он.

При этом рассказал, что есть много вопросов по этому дому, в частности, процедуры введения его в эксплуатацию. По его словам, там будут разбираться правоохранительные органы, потому что по предварительной информации, это здание было построено с нарушениями, есть судебные разбирательства, но там "очень тяжелая и запутанная история".

Синегубов сказал, что попадание "Шахедов" было в крышу дома. "И там очень серьезные разрушения и выжить там было очень трудно", - добавил он.

Синегубов отметил, что также враг ударил ракетой "Искандер-М" в том же районе Харькова между многоэтажек и там пострадало 11 человек. "А если брать за ночь, то повреждено 19 многоэтажных домов", - сказал руководитель ОВА.

Мэр Игорь Терехов показал видео вражеского удара по Харькову. В сообщении сказано, что удар был целенаправленный - "Шахеды" заходили на дом с разных сторон.

Удар по дому в Харькове - главные новости

Как сообщал УНИАН, россияне утром 18 августа ударили "Шахедами" по многоэтажке в Харькове, есть погибшие и большое количество раненых, среди них дети. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов отмечал, что враг попал 4 БпЛА типа "Герань-2" в 5-ти этажный многоквартирный жилой дом. Вспыхнули пожары в квартирах на первом, третьем и пятом этажах, разрушены перекрытия, произошли обвалы.

