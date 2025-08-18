Самыми популярными машинами из Китая в июле были электромобили.

В июле этого года украинцы приобрели 2072 легковых автомобиля, ввезенных из Китая - это на 50% больше, чем в июле прошлого года. Такие данные приводит профильный портал "УкрАвтопром".

Из этого количества 1707 единиц (+52%) оказались новыми, тогда как 365 единиц (+40%) - подержанными. Самыми популярными машинами из Китая были электромобили - их доля составила 89%.

Самые популярные новые легковушки из Китая:

BYD Song Plus - 391 единица;

Honda eNS1 - 206;

Volkswagen ID. UNYX - 131;

Zeekr 7X - 104;

Audi Q4 - 89.

Самые популярные подержанные легковушки из Китая:

BYD Song Plus - 28 единиц;

Audi Q4 - 27;

BYD Sea Lion 07 - 24;

Polestar 2 - 23;

Zeekr 001 - 22.

Китайские автомобили - другие новости

Недавно специалисты назвали 15 самых надежных китайских автомобилей этого года. Для составления рейтинга специалисты опросили владельцев более 20 тыс гибридных и полностью электрических авто, которые были произведены в Китае. Они узнали, какие поломки были у этих моделей.

Среди прочего в рейтинг внесли компактный электромобиль Wuling Hongguang Mini EV. Также эксперты отметили Xiaomi SU7, который является конкурентом Tesla Model S и стремительно набирает популярность.

Также напомним, что ранее китайская компания BYD существенно снизила цены на свои электрокары в Китае. При этом, по словам специалистов, западные автопроизводители уже давно проигрывают в ценовой борьбе конкурентам из Поднебесной.

