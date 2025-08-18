Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 18 августа, снизился на 7 копеек - до 41,63 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,14 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 3 копейки и составляет 48,70 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,03 гривни за евро.
Курс валют в обменниках на сегодня
В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,40 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,31 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,55 грн/евро, а курс продажи - 48,40 грн/евро.
Курс биткоина к доллару
Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 18 августа, составляет 115 187 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 747 439 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
Национальный банк Украины установил на 18 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,34 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 11 копеек.
По отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,31 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 13 копеек.