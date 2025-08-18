Сейчас на месте работают все профильные службы, отметили в Нацполиции.

Утром, 18 августа, в Подольском районе произошел подрыв внедорожника, сообщили в Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что в результате взрыва пострадал один человек. Мужчина получил незначительные травмы, получил помощь на месте. Кроме того, из-за взрыва пострадали несколько автомобилей, которые стояли неподалеку.

"Сейчас на месте работают оперативные службы. Специалисты выясняют все возможные причины и мотивы, в связи с чем произошло событие. Информацию по ситуации смогут предоставить правоохранительные органы после детального изучения на месте", - добавили в пресс-службе КГГА.

Видео дня

Тем временем в Национальной полиции в городе Киеве подтвердили взрыв автомобиля. Там отметили, что его вызвала детонация неизвестного устройства.

"Пострадал владелец транспортного средства. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы территориального подразделения и столичного главка, взрывотехники, медики и другие профильные службы", - рассказали в пресс-службе Нацполиции.

Другие криминальные новости Киева

Напомним, в июле в Киеве произошла стрельба, в результате которой погиб сотрудник СБУ. По данным источников медиа, около 09:00 мужчина подошел к полковнику СБУ Ивану Вороничу и произвел 5 прицельных выстрелов из пистолета, после чего скрылся с места преступления.

Также, в конце июля в Киеве задержали женщину, которая планировала устроить теракт в центре Киева, взорвав местное кафе. Сообщается, что она хотела оставить в кафе два самодельных взрывных устройства (СВУ) общей мощностью почти 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

