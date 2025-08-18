Купили вазон женское счастье, а он перестал цвести? Садовод рассказала, что может быть не так.

Многие люди после покупки цветущего спатифиллума ожидают, что растение и дальше будет радовать белыми цветами, однако нередко оно перестает цвести. Причины такого поведения изданию Express объяснила садовод-любитель Люси Бредли, представляющая Easy Garden Irrigation.

По ее словам, на цветение влияет множество факторов. Одни разновидности спатифиллума закладывают бутоны активнее, другие же цветут редко.

Еще одна важная причина - возраст растения. Спатифиллум не зацветет, если он слишком молод или, наоборот, уже старый. Даже если купленный экземпляр имел цветы, это вовсе не значит, что он достиг подходящего возраста для естественного цветения. Оптимально, когда растению уже больше года: в 2–3 года при правильном уходе оно должно радовать регулярными цветениями.

Если же цветок продавался в небольшом горшке диаметром до 15 см и уже имел соцветия, велика вероятность, что его простимулировали искусственно. В тепличных условиях растение подвергают обработке различными химикатами, которые вызывают цветение. В результате спатифиллум может порадовать цветами несколько месяцев, а затем "замолчать" до наступления подходящего возраста.

Что делать, чтобы цвел спатифиллум - советы

Чтобы взрослый спатифиллум охотно выпускал бутоны, ему необходимы определенные условия. Цветение обычно приходится на весну и повторяется в конце лета или начале осени.

Как рассказала эксперт, растение следует размещать возле окон, выходящих на север или восток, где есть яркий, но рассеянный свет. Полив должен быть регулярным, но без застоя воды. К

роме того, цветку полезна повышенная влажность и температура в пределах +18…+29 °C. Для стимуляции можно использовать калийные удобрения.

Желтые или засохшие листья рекомендуется удалять, чтобы не тратить ресурсы растения.

