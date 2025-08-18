По словам премьер-министра Италии, Трамп может заключить сделку с Россией без участия Европы.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предупредила об опасности противостояния президенту США Дональду Трампу в вопросе его переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщила в своем инсайдерском репортаже о вчерашней видеоконференции европейских лидеров итальянская газета Corriere della Sera, передает The Times.

Газета пишет, что, по мнению Мелони, "риск заключается в том, что если Трампа атаковать, он остановит все, фактически заявив, что Украина не хочет мира, Европа не сотрудничает, и сделает то, что хочет, а американцы заключат сделку непосредственно с Россией".

Кроме того, по информации издания, Мелони отметила, что было бы разумно, чтобы Трамп и Зеленский не проводили еще одну пресс-конференцию в Овальном кабинете для того, чтобы избежать повторения спора, который произошел в феврале. В свою очередь, по словам политика, было бы лучше, если бы лидеры сделали отдельные заявления для прессы без вопросов.

В Corriere della Sera также сообщили, что во время видеоконференции европейских лидеров, которая состоялась в воскресенье, было заметно напряжение между Мелони и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Макрон был "не убежден", когда Мелони выдвинула идею предоставления Украине гарантий безопасности - идею, которую, по ее словам, она первой предложила. Зато Макрон выступил за создание европейских сил стабилизации в Украине. Мелони ответила: "Россия имеет 1,3 миллиона солдат. Сколько мы должны прислать, чтобы выполнить эту задачу?"", - напомнили в The Times.

Итальянская газета добавила, что Мелони предложила Рим как место встречи Трампа, Зеленского и Путина, однако Макрон хочет, чтобы она состоялась в Женеве.

В частности помощники Мелони анонимно рассказали для Corriere della Sera, что премьер-министр Италии не высоко оценивает видеоконференции лидеров Европы и считает, что на них мало что решается. В то же время, по словам источников, Макрон использует такую возможность, чтобы показать, "что он является настоящим лидером Европы".

Ранее Эммануэль Макрон сделал заявление перед переговорами с Трампом. По его словам, Россия предлагает мир, который на самом деле является капитуляцией Украины. Также президент Франции считает, что только украинские власти имеют право обсуждать территориальный вопрос на переговорах.

"Ситуация перед завтрашними переговорами в Вашингтоне является крайне серьезной, не только для Украины, но и для Европы", - сказал Макрон.

В то же время государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что европейские лидеры едут в США не для того, чтобы защищать Зеленского от Трампа. Он подчеркнул, что они будут ключевой частью разговоров в течение всех мирных переговоров.

"Это такой глупый нарратив СМИ, что они приедут сюда завтра, потому что Трамп собирается запугать Зеленского, чтобы тот заключил плохую сделку. Они приедут сюда завтра не для того, чтобы предотвратить травлю Зеленского. Они приедут сюда завтра, потому что мы работали с европейцами. Мы работаем с этими людьми неделями над этим", - заверил Рубио.

