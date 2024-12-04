Горсовет дал добро на выделение средств, которые пойдут на разработку проектов демонтажа 12 памятников с имперской символикой.

Одесский городской совет поддержал выделение средств на проектирование работ по демонтажу ряда памятников с имперской символикой, среди них - бюст российского поэта Александра Пушкина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно сегодня, 4 декабря, во время сессии горсовета. В частности, депутаты приняли изменения в бюджет, которые предусматривают выделение средств на проектирование демонтажа 12 памятников, содержащих имперскую российскую символику. В перечне - старинный монумент - бюст Пушкину на Приморском бульваре, памятник этому русскому поэту на улице Итальянской (бывшая Пушкинская), Стена чекистов и другие.

Внесение изменений поддержали 40 депутатов, трое - не голосовали. Указанный вопрос в сессионном зале вообще не обсуждался. Об этом стало известно, когда депутат Марина Бойченко поблагодарила коллег за выделение средств на соответствующие работы и выразила надежду, что управление капитального строительства своевременно проведет соответствующие организационные мероприятия.

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"Спасибо за практически единодушную поддержку предыдущего пункта повестки дня (где содержится пункт о выделении средств - УНИАН), в частности потому, что он, помимо прочего, предусматривает направление денег на проектирование работ по демонтажу памятников, содержащих символику российской имперской политики", - сказала депутат.

По ее словам, это - первый, но "очень важный шаг" относительно лишения уличного пространства имперских маркеров.

Снос памятников с имперской символикой в Одессе - детали

В Одессе хотят демонтировать 19 памятников и памятных знаков, которые содержат символику российской имперской политики. Перечень объектов, подлежащих демонтажу, содержит проект распоряжения исполкома Одесского городского совета.

Согласно перечню, демонтажу подлежат почти два десятка объектов, среди которых - памятники барду, актеру Владимиру Высоцкому, дважды Герою Советского Союза, генералу армии Ивану Черняховскому, ученому, селекционеру Ивану Мичурину, автору "Одесских рассказов" Исааку Бабелю, Александру II - памятная колонна в честь закладки парка им. Тараса Шевченко, стена Чекистов, памятник академику, ученому в области космонавтики, дважды Герою Социалистического труда Валентину Глушко, бюст дважды Герою Советского Союза, маршалу Родиону Малиновскому и тому подобное.

Кроме того, в перечне есть два памятника русскому поэту Александру Пушкину: один, относительно небольшой, расположенный на одноименной улице. Другой - большой бюст-монумент - на Приморском бульваре, на краю площади, где находится Одесский городской совет. Именно этот бюст вызвал дискуссии в городе - мнения жителей разделились. Одни считают, что этот бюст не нужно демонтировать, потому что он старинный и установлен на пожертвования горожан, а поэт воспел в своих произведениях город. Другие настаивают на том, что Пушкин находился в Одессе менее года и олицетворяет в себе российскую имперскость.

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