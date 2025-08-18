Певица поделилась трогательной историей о своих первых шагах в музыке.

Представительница Украины на "Евровидении-2024" Jerry Heil растрогала поклонников воспоминаниями о детстве. В своем блоге в Instagram певица выложила детское фото, а также поделилась историей о том, как делала первые шаги в музыке.

Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, призналась, что тяга к музыке была у нее с раннего детства. Родители это видели, поэтому отдали дочь в музыкальную школу, как только это было возможно.

"Яночке было 3 года, когда ее зачислили в музыкальную школу. Родители хотели, чтобы меня взяли в 2, но им отказали почему-то... Первую детскую песню я написала в 4 или 5. Научилась импровизировать на фортепиано (чтобы врать папе, что выучила пьесу, и играть вместо нее какую-то выдумку) в 12. Первое свое фортепианное произведение написала где-то в том же возрасте. В музыкальной школе, которую страшно любила за единомышленников и невероятных учителей, я влюбилась в сольфеджио и стала теоретичкой-заучкой, которой те стены давно не видели", - вспомнила артистка.

Первым серьезным шагом в музыкальной карьере для Яны стало поступление в Киевскую муниципальную академию музыки имени Р. М. Глиэра. Однако известная ныне певица обучалась не на вокальном направлении, а на дирижерском. Этот опыт Jerry Heil определяет одним из лучших в жизни.

"Поступила на хорово-дирижерское отделение в Глиера, потому что на вокальное была невероятная очередь, а средств оплатить контракт не было у семьи. И это было лучшее решение. Хорово-дирижерское отделение еще больше усилило меня: теория, сольфеджио, гармония, хор, дирижирование. Ближе к 15 поняла, что хочу писать кинематографическую музыку, и в 19 поступила на композиторское отделение в консерваторию", - рассказала певица.

Однако, несмотря на успешное обучение, Яна Шемаева решила бросить университет и стать блогером Jerry Heil, которая будет записывать каверы на известные песни для YouTube. Звезда призналась, что за 27 лет в музыке не отбросила свою мечту - создавать саундтреки для кино. И сейчас она постепенно трансформируется как артистка.

"Далее происходит резкий поворот сюжета: через два года ваша отличница бросает учебу, становится блогером - и дальше мы знакомимся с вами. Проведя сложнейшие расчеты, можно обнаружить, что я пою уже 27 лет. Мечту писать для кино я не покинула ни на день! Жизнь развернула передо мной множество вариантов, и я сказала: "дайте все!". Поэтому после долгого цикла написания поп песен, сейчас вы можете наблюдать постепенное изменение моего звучания", - поделилась представительница Украины на "Евровидении-2024".

Напомним, что Jerry Heil вместе с alyona alyona получили почетное третье место в финале "Евровидения-2024", а их песня Teresa & Maria стала настоящим хитом мирового масштаба.

На днях относительно своего возможного участия в Нацотборе-2026 высказалась другая известная украинская певица Анна Тринчер. Она призналась, стоит ли ее вскоре ждать на "Евровидении".

