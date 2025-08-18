Главком отметил, что темпы наступлений России значительно замедлились, а потери остаются на высоком уровне.

Российский диктатор Владимир Путин демонстрирует вовлеченность в переговорах по завершению войны, но на самом деле ему нужно больше времени для реализации захватнических планов на фронте.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский в интервью "РБК-Украина". По его словам, у ВСУ нет другого пути, чем противостоять противнику.

"У нас другого пути нет, мы должны защищать свою землю. Путин, скорее, хочет не выиграть время - он хочет захватить территорию, а для этого нужно время. И несмотря на те потери, а потери у него постоянно растут - захват каждого километра и каждой позиции каждый раз обходится ему все большим количеством убитых и раненых. Об этом свидетельствует статистика", - сказал Сырский.

Главком также добавил, что темпы наступления врага очень замедлились, а уровень потерь очень высок. Впрочем, россияне упорно пытаются достичь тех целей, которые они себе поставили.

Как сообщал УНИАН, за последние 1010 дней войны российские войска оккупировали менее 1 процента территории Украины. Аналитики DeepState отмечают, что россияне имели большой успех в первые дни полномасштабного вторжения. Но благодаря наступательным операциям на севере страны, в Харьковской и Херсонской областях, удалось вернуть большую часть оккупированных территорий.

Зато Путин на саммите с Трампом предложил мир в обмен на Донецкую область, говорят источники, но не согласился на прекращение огня.

По данным СМИ, Трамп выразил поддержку плану правителя России Владимира Путина, который предусматривает передачу под контроль Москвы ключевых территорий на востоке Украины в обмен на прекращение войны.

