Средняя стоимость полученного через АС порт киловатт-часа составляет 15,52 грн.

Если заряжать электромобиль исключительно на электрозарядных станциях, экономия от его эксплуатации все еще имеет место. Об этом сообщают в Институте исследований авторынка.

При среднем потреблении 20 кВт-ч на 100 км пробега, такая дистанция в среднем будет стоить 378 грн. Для сравнения, наиболее экономичная не очень габаритная легковушка с ДВС, которая имеет газобаллонное оборудование, потратит 410 грн.

Бензиновый автомобиль при 10 л/100 км потратит 600 грн на эту же дистанцию, или даже больше. Такая разница обусловлена, в том числе, существенным подорожанием бензина и дизтоплива до 62 и 59 грн/л соответственно.

Видео дня

Специалисты добавляют, что при зарядке машины по бытовому тарифу дома 100 км пробега могут стоить до 90 гривень. Если действует ночной тариф, то сумма станет вдвое меньше - 45 грн.

И это если брать такие автомобили как Tesla Model 3. В случае меньших авто, например, Renault ZOE или Nissan Leaf, потребление может быть вдвое меньше.

Отметим также, что средняя стоимость киловатт-часа полученной через АС порт сейчас составляет 15,52 грн, тогда как через DC порт она находится на уровне 17,65 грн.

Ранее стало известно, что по состоянию на прошлый месяц в нашей стране насчитывалось 178 тысяч единиц автотранспорта группы BEV. Это если не учитывать промышленные электрокары, троллейбусы и рельсовые машины.

Какой электромобиль выбрать - советы специалистов

Недавно эксперты издания What Car? назвали десять самых надежных электромобилей с пробегом. Наиболее надежной моделью было названо MINI Electric (Cooper SE), который выпускали с 2020 по 2024 годы. Электромобиль может похвастаться богатым оснащением, неплохой динамикой и стильным дизайном.

Кроме этого в What Car? определили десять электрокаров, которые имеют наибольший запас хода. В список попали, в частности, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz EQS и DS No8.

Вас также могут заинтересовать новости: