Отмечается, что наращивание экспорта произошло после установления перемирия в торговой войне.

Экспорт редкоземельных продуктов из Китая, включая магниты, продолжил расти в июле, спустя несколько месяцев после того, как Пекин пригрозил глобальным дефицитом, сократив поставки в рамках торгового конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

По данным Bloomberg, объем поставок за рубеж в июне вырос на 69% до 6422 тонн, что является максимальным показателем с января. В категории "продукты" обычно преобладают магниты - крошечные, но важнейшие компоненты производства, которые стали главным вопросом в торговых переговорах между США и Китаем.

Поставки сократились в апреле и мае после того, как Пекин ввел жесткий контроль над экспортом редкоземельных магнитов в ответ на угрозы США ввести пошлины. Затем Китай согласился ускорить поставки после того, как стороны заключили торговое перемирие.

Видео дня

"Война" за редкоземельные металлы - последние новости

Ранее некоторые СМИ уже сообщали, что Китай приостанавливает поставки редкоземельных металлов западным оборонным компаниям. В материале WSJ отмечалось, что очень много деталей для оружия содержат минералы, которые поставляет только Китай.

При этом все больше немецких производителей жалуются на дефицит редкоземельных металлов и проблемы с поставками.

Вас также могут заинтересовать новости: