По данным инсайдеров, Apple готовит большие перемены в семействе iPhone.

Apple откажется от базового iPhone в 2026 году – таким инсайдом поделились в ETNews, ссылаясь на разговор с "надежным источником". Его роль возьмет iPhone 17e, а затем 18е – телефон станет самым недорогим предложением в линейке Apple.

Из-за того, что Apple в ближайшие пару лет запустит сразу две новых линейки (iPhone Air и iPhone Fold), производитель хочет упростить выбор для покупателей и не распыляться на слишком много похожих устройств, как делает Samsung.

Таким образом, модельный ряд iPhone 2026 будет выглядеть так:

iPhone 17e

iPhone 18 Air

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

складной iPhone

iPhone 18 Pro и 18 Pro Max продолжат выходить в прежнем режиме, тонкая модель iPhone Air заменит не слишком популярный iPhone Plus, а наиболее дорогой моделью станет iPhone с гибким экраном. Его ценник ожидается от 2000 до 2500 долларов.

Ранее поступала информация, что с 2026 года более недорогие iPhone будут выходить на полгода позже, чем "прошки". Таким образом Apple хочет подстегнуть продажи топовых версий iPhone, которые приносят купертиновцам самые большие деньги.

Презентация всех iPhone 17 ожидается в начале сентября. По свежей информации, 9 числа. Вместе с айфонами покажут новые Apple Watch, и, возможно, AirPods Pro 3.

Ранее в сети появились подробности о рекордном аккумуляторе iPhone 17 Pro Max, ценах на Air- и Pro-модели, а также "болванки" новинок во всех цветах.

