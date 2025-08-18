15 июля Оуэн Купер, звезда сериала Netflix "Переходный возраст", стал самым молодым номинантом на премию Эмми в категории "Выдающийся актер второго плана в мини-сериале/фильме".

Актер рассказал The Hollywood Reporter, что одной из самых сложных для него стала сцена в третьем эпизоде, когда его персонаж Джейми стоит над детским психологом Эрин и повторяет: "Что это было, что это было?". Во время репетиций Купер признался, что не мог себя заставить исполнить эту сцену, потому что буквально ненавидел каждую секунду:

"Ментально мне было трудно, ведь я совсем не похож на Джейми".

Особенно Купер отметил финальную сцену четвертого эпизода, которая стала его любимой в сериале: когда папа Джейми укладывает в постель его плюшевого мишку. Эта сцена, по его мнению, показывает важность родительского внимания и поддержки, напоминая, что дети не должны чувствовать себя одинокими.

"Сценарий был построен так, что первый эпизод показывал арест, второй - влияние на школу, третий - как это чувствует Джейми, а четвертый - как это переживает семья. Для меня четвертый эпизод самый важный, потому что он говорит родителям: говорите с детьми, не оставляйте их наедине", - подытожил Купер.

Сериал "Юношество"

"Adolescence" - британский мини-сериал в жанре психологической криминальной драмы, созданный Джеком Торном и Стивеном Грэмом. Премьера состоялась 13 марта 2025 года на платформе Netflix.

Сериал состоит из четырех эпизодов, каждый из которых снят одним непрерывным дублем, что усиливает ощущение реального времени и эмоционального напряжения.

События сериала разворачиваются в неопределенном северном английском городке. 13-летнего Джейми Миллера (Оуэн Купер) арестовывают по подозрению в убийстве одноклассницы Кэти Леонард.

Сериал получил высокую оценку критиков, в частности на Metacritic, где он набрал 91 из 100 баллов. Особенно отмечена актерская игра Оуэна Купера и Эрин Догерти.

Он поднимает важные социальные темы, такие как влияние интернет-культуры на подростков, токсичная маскулинность и отчуждение молодежи, поэтому стал важным инструментом для обсуждения этих вопросов среди родителей, педагогов и психологов.

Вас также могут заинтересовать новости: