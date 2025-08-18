Хотя ситуация с войной сейчас полностью зависит от риторики Трампа, Украина и Европа еще имеют рычаги влияния на него.

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал резкую смену курса в отношении к войне России против Украины во время саммита в пятницу, что стало яркой иллюстрацией его политики, которая основывается на личном инстинкте и тактических импульсах. Станет ли это началом мира или политики успокоения - пока неизвестно, пишет The Wall Street Journal.

Перед встречей Трамп пообещал "суровые последствия" в случае отсутствия соглашения о прекращении огня. Впрочем, по итогам саммита он отказался от этого требования и снял с повестки дня вопрос новых санкций против покупателей российской нефти. Вместо этого американский президент заявил, что теперь бремя заключения соглашения лежит на Украине.

Европейские лидеры сообщили, что Путин во время переговоров требовал полного контроля над Донецкой областью, что означало бы для Киева потерю ключевой оборонительной линии на востоке. Из Белого дома просочилась информация, что в обмен на эти уступки Путин якобы пообещал прекратить наступление. Российские комментаторы уже назвали итоги встречи победой Кремля.

Несмотря на это, европейцы видят позитив в заявлении Трампа о том, что Путин согласился принять "гарантии безопасности" для Украины. Впрочем, пока нет деталей, будет ли речь об иностранных войсках, военной поддержке или усиленном оборонном сотрудничестве.

"Чтобы гарантии имели реальный сдерживающий эффект, они должны включать иностранные войска в Украине. Киеву нужна была бы способность наращивать свою военную и оружейную промышленность. США должны будут предоставить разведывательные данные и воздушные силы для поддержки наземных войск. Непонятно, согласятся ли господин Трамп или господин Путин на что-то из этого, и без значительной роли США европейские лидеры могут не захотеть разворачивать войска", - пишет издание.

Трамп пригласил Владимира Зеленского на встречу в Белом доме в понедельник вместе с европейскими лидерами. Они будут стремиться опровергнуть кремлевские нарративы и выяснить реальные условия гарантий безопасности. В то же время наблюдатели отмечают: именно Трамп теперь будет определять, станет ли он архитектором реального мира или пойдет на уступки ради декларативного успеха. Издание пишет:

"Европейцы и Украина не лишены рычагов влияния. Трамп заплатит огромную политическую цену, если откажется от Украины или попытается навязать соглашение на условиях господина Путина. Президент может говорить все, что пожелает, что это война Джо Байдена, а не его. Но нравится вам это или нет, что произойдет дальше, зависит от него. Поражение Украины станет громким эхом и у него дома и во всем мире до конца его президентства".

Вопрос по-прежнему остается неизменным: какой ценой будет достигнут мир.

Война в Украине - какое мирное соглашение предлагают Украине

Как сообщал УНИАН, во время саммита на Аляске российский диктатор Владимир Путин потребовал вывода украинских войск со всей территории Донбасса, а также поставил несколько других требований, в частности относительно статуса русского языка в Украине и легализации аннексии Крыма.

Сегодня президент Зеленский улетел в Вашингтон, чтобы обсудить содержание переговоров на Аляске с Трампом. Цель украинского президента Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете - наладить процесс мирного урегулирования, избежав требований по выводу войск из Донецка и Луганска.

Для этого украинский президент готов пойти на "приемлемые компромиссы" по нынешней линии фронта, пишет Financial Times со ссылкой на заявления украинских чиновников.

