Грабители украли значительную сумму денег.

Украинский певец BRYKULETS, известный по хитам "Посилать", "Ліза" и "Чужію я", ошеломил неприятным известием в соцсетях. Он опубликовал короткое видео в stories в своем Instagram, в котором заявил, что его квартиру ограбили.

Певец отметил, что в квартиру в Киеве, в которой он проживает вместе со своей девушкой Лизой, ворвались грабители. По словам исполнителя, злоумышленники похитили значительную сумму денег.

Поэтому BRYKULETS обратился к своим фанам и попросил помощи. Артист в шутку заметил:

"Если у вашего друга или знакомого как-то резко появилось много денег, дайте знать. Мне кажется, я знаю, чьи это деньги. Это наши деньги. Это Лизины деньги, Лиза плачет, Лиза рыдает. Верните деньги. Мы вам даже немного оставим, за такой красивый джентльменский поступок".

При этом певец не раскрыл детальных подробностей ограбления. Он признался, что ограбление стало большим ударом для его девушки, ведь украденные средства были по большей части сбережениями Лизы.

