Сейчас у россиян есть проблема с доставкой "Шахедов", считает Павел Нарожный.

Украина проводит системную работу в отношении всех объектов на территории России, которые способны производить "Шахеды". Такое мнение в эфире "Radio NV" озвучил Павел Нарожный - основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт.

"Кроме того, удары по инфраструктуре, дефицит бензина связан с несколькими факторами. Это и уничтожение НПЗ, и удары по нефтебазам. И все это привело к тому, что у них сейчас перегружена железная дорога. Кроме того, сейчас они собирают урожай. И все это в огромных объемах возит именно железная дорога. И это мешает перевозить дроны", - сказал Нарожный.

В то же время он добавил, что украинские удары способны лишь приостановить производство "Шахедов" на определенный период времени. При этом полностью его остановить Украина не может, считает эксперт.

"Примерно 60-70% составляющих "Шахедов" - зарубежного производства, это Китай в первую очередь. Который поставляет все это в Россию, где оно все складывается. И плюс Иран. То есть какая-то приостановка есть. И они, с большой вероятностью, их накапливают. Сказать, что мы столкнемся с 1000 в сутки - давайте вспомним об успешных ударах по Миллерово, другим аэродромам, с которых они запускают эти дроны. Более чем уверен, что осень у нас будет тяжелая. И к ней нам надо готовиться. Но паниковать не надо. Более чем уверен, что мы с этим нашествием справимся", - добавил Нарожный.

Российские "Шахеды": важные новости

Ранее стало известно, что Россия способна построить пусковые площадки для дронов-камикадзе "Шахед" всего за несколько месяцев. Так, в частности, она построила новые объекты в Брянской и Орловской областях - вблизи поселков Навля (66 км от границы с Украиной) и Цимбулово (176 км).

По мнению Павла Нарожного, РФ может перемещать места запуска "Шахедов" ближе к фронту по нескольким причинам. Среди них - попытка РФ увеличить боевую часть "Шахедов", что влияет на расстояние полета этих беспилотников.

