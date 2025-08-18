Это один из лучших натуральных источников омега-3 жирных кислот.

Сердечно-сосудистые заболевания очень распространены и являются основной причиной смерти как мужчин, так и женщин. При этом, как отмечают кардиологи, некоторые факторы, например, питание, могу помочь значительно снизить риск развития этих заболеваний.

В частности, как рассказал изданию Parade доктор медицинских наук Чэн-Хань, выбор правильного белка является важнейшим элементом питания для поддержания здоровья сердца. Учитывая это, кардиологи рекомендуют регулярно употреблять один продукт с высоким содержанием белка для поддержания здоровья сердца, особенно если вам больше 60 лет. И этот продукт – лосось.

"Лосось — это высококачественный белок и отличный выбор для здоровья сердца", — говорит доктор Чен. "Это один из лучших натуральных источников омега-3 жирных кислот".

Омега-3 жирные кислоты могут способствовать повышению уровня ЛПВП ("хорошего") холестерина в организме и снижению уровня ЛПНП ("плохого") холестерина, отмечает доктор Чен. Высокий уровень холестерина ЛПНП связан с образованием бляшек в артериях, что увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.

По словам доктора медицинских наук Суприти Бехурии, жирные кислоты омега-3 в лососе также могут способствовать уменьшению воспаления в организме. Хотя кратковременное воспаление в организме может быть полезным для восстановления и заживления тканей, хроническое воспаление связано с целым рядом серьезных заболеваний, включая диабет 2 типа и рак.

Доктор Чен утверждает, что жирные кислоты омега-3 также поддерживают здоровье кровеносных сосудов, что связано со снижением риска сердечного приступа, инсульта и заболеваний периферических артерий.

Почему белок важен для здоровья сердца в пожилом возрасте

"Белок поддерживает здоровье сердца, помогая сохранять мышечную массу", — говорит доктор Чен. "Поскольку сердце само по себе является мышцей, поддержание общей мышечной силы может положительно влиять на его функцию".

Кроме того, он может помочь поддерживать здоровый вес, говорит доктор Чен, добавляя: "Всё это способствует здоровью сердечно-сосудистой системы в пожилом возрасте".

Доктор Чен предлагает стремиться к двум порциям рыбы, богатой омега-3, в неделю. Если вы не хотите есть лосося слишком часто, он рекомендует чередовать его с такими видами рыбы, как скумбрия и треска.

