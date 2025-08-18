Отмечается, что некоторые популярные позиции подорожали.

На прошлой неделе в Украине цены на овощи "борщевой корзины" преимущественно снижались. После двухнедельного роста цен начал дешеветь огурец.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что оптовые цены на любимый салатный овощ украинцев снизились с 30-50 до 22-45 гривень за килограмм. При этом дороже, чем на предыдущей неделе, помидор – нижняя ценовая граница поднялась с 15 до 22 грн.

К тому же снижение предложения дало возможность фермерам поднять цены на брокколи с 30-60 до 50-70 грн/кг и пекинскую капусту – с 20-25 до 25-30 грн/кг. Выросла стоимость кабачков с 10-25 до 15-28 грн/кг и баклажанов – с 15-25 до 20-30 грн/кг. Сахарная кукуруза продолжает дешеветь – цены снизились с 8-20 до 5-12 гривень за штуку.

Расширился диапазон цен на чеснок. На прошлой неделе его продавали по 60-150 грн/кг, хотя неделей ранее цены были в коридоре 80-140 грн/кг. Также подорожала зелень. В частности, зеленый лук подскочил с 60-155 до 100-205 грн/кг, нижняя ценовая граница петрушки поднялась с 50 до 80 грн, а салата – с 30 до 40 грн.

Цены во фруктово-ягодном сегменте также изменились разнонаправленно. Подорожали малина с 160-200 до 180-280 грн/кг и голубика – с 125-180 до 140-200 грнг\кг. Продолжают дешеветь косточковые фрукты. В очередной раз снизились цены на раннее яблоко с 50-60 до 25-45 грн/кг. В то же время яблоко популярных сортов дорожает и превращается в премиум-фрукт – цены на него подскочили с 30-90 до 35-100 грн/кг.

Выросшие на предыдущей неделе цены на арбуз снова начали снижаться – верхняя ценовая граница упала с 20 до 18 грн, а дыня существенно подорожала – верхняя ценовая граница поднялась с 50 до 55 грн. Предложение винограда продолжает расти, в результате продавцы были вынуждены в очередной раз опустить цены с 120-150 до 80-140 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - прогноз экспертов

Александр Хорев из проекта EastFruit Weekly Ukraine говорит, что яблоки сейчас очень дорогие по сравнению с прошлым годом, и даже за всю историю независимости.

При этом аналитик УКАБ Максим Гопка, в свою очередь, рассказал, что Украина традиционно может обеспечить свои потребности в яблоках и обеспечивает внешние рынки. По его словам, из-за заморозков и влияния неблагоприятных погодных условий урожай может быть несколько хуже. Груши и сливы имеют аналогичную ситуацию.

