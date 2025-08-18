Компании представляют их как альтернативу гаджетам и способ сократить экранное время детей.

На рынке детских товаров формируется новая тенденция – плюшевые игрушки на базе искусственного интеллекта. Компании представляют их как альтернативу гаджетам и способ сократить экранное время детей, пишет NY Times.

Особенно популярными являются модели Grem, Grok и Gabbo от компании Curio. Внешне они выглядят как обычные мягкие зверюшки, но внутри у них встроенные микрофоны, динамики и чат-бот, работающий на базе ИИ. Они реагируют на голос ребенка, поддерживают беседу и отвечают на вопросы.

Однако такие детские компаньоны вызывают споры. Журналистка NY Times протестировала Grem и поделилась, что она скорее заменяет родителя, чем дополняет традиционные игры: "Я осознала: это не столько обновление безжизненного плюшевого мишки, сколько замена мне".

По ее словам, ребенок может привыкнуть задавать вопросы ИИ и получать ответы, вместо того чтобы искать их самостоятельно или обращаться к взрослым.

В Curio заверяют, что новые игрушки безопасны: они не записывают разговоры и обрабатывают данные локально. Тем не менее вопрос доверия остается открытым – одни родители воспринимают новинку как шаг вперёд, другие видят в ней потенциальную угрозу для развития ребенка.

Ранее стало известно, что чат-боты с ИИ от компании Цукерберга флиртуют с детьми и распространяют фейки. В компании подтвердили его подлинность и заявили, что правила пересмотрят.

УНИАН рассказывал о новом тренде среди молодежи – они заменяют Spotify старыми MP3-плеерами. Эти гаджеты ценят за отсутствие навязчивой рекламы и стабильный уровень звука.

