Глава Офиса Президента назвал такой шаг РФ "максимальной наглостью".

Россия отправила на штурм украинских позиций свою бронетехнику, на которую установила флаг РФ и Соединенных Штатов Америки. Соответствующее видео обнародовал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

"А это как понимать? Российские пропагандисты демонстрируют видео, на котором российская техника идет на штурм с флагами России и США. Фактически россияне используют в собственной террористической, захватнической войне с убийствами гражданских людей символику Соединенных Штатов. Максимальная наглость", - написал Ермак.

По информации руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, техника на видео - это БТР M113 американского производства. По его информации, инцидент произошел во время штурма россиянами Малой Токмачки Запорожской области.

"Россияне уже признали США союзником и штурмуют Малую Токмачку на БТР M113. С флагами РФ и США. Так выглядит логический финал всего абсурда Трампа. И все это на официальном канале официальной пропаганды от Russia Today. Нет слов", - отметил Андрющенко.

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия перебрасывает часть своих подразделений из Сумского на Запорожское направление. По словам Главкома, РФ планирует там начать активные наступательные действия.

В то же время в DeepState отметили, что за 1010 дней войны российские войска оккупировали менее 1 процента территории Украины в международно признанных границах. Отмечается, что хотя оккупанты и имели значительный успех в первые дни войны, наступательные операции Украины на Харьковщине и Херсонщине позволили вернуть значительную часть территорий.

