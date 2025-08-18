Венгерский министр заявил, что его страну якобы пытаются "втянуть в войну", но Будапешт желает остаться в стороне.

Венгрия осталась без российской нефти. Правительство страны обвинило в этом Украину.

Как заявил глава Министерства иностранных дел страны Петер Сийярто в Facebook, Украина якобы атаковала нефтепровод в Венгрию, что привело к остановке поставок нефти.

"Очередное нападение на нашу энергетическую безопасность является возмутительным и неприемлемым! Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин только что сообщил нам, что российские специалисты пытаются как можно скорее восстановить трансформаторную станцию, которая является важной для работы трубопровода, но пока не могут сказать, когда поставки смогут восстановиться", - заявил Сийярто.

Более того, Сийярто обвинил Брюссель и Киев в попытках "втянуть Венгрию в войну в Украине".

"Поэтому давайте еще раз четко заявим: это не наша война, мы не имеем к ней никакого отношения, мы хотим оставаться в стороне, и пока мы у власти, мы будем оставаться в стороне!!! Наконец, напоминание для украинских руководителей: электроэнергия, поступающая из Венгрии, играет ключевую роль в энергоснабжении Украины", - заявил Сийярто.

Удар по нефтепроводу "Дружба"

Как сообщал УНИАН, новые спутниковые снимки высокого качества выявили уничтожение двух насосных станций нефтепровода "Дружба" на территории производственно-диспетчерской станции "Унеча" в Брянской области.

Так, судя по новым изображениям, в результате украинской атаки и последующего пожара были уничтожены две насосные станции, а также небольшое техническое помещение и технологическое оборудование рядом с ними.

