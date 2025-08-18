Мы разобрались, кто должен поднимать и опускать стульчак в туалетной комнате.

Дискуссия касательно того, кто должен поднимать и опускать стульчак в туалетной комнате, вероятно, длится столько же, сколько мужчины и женщины используют один и тот же унитаз.

В каком положении нужно оставлять сиденье унитаза и почему - далее в материале. Ранее мы рассказывали, как удалить очень толстый слой мочевого камня в унитазе.

Нужно ли поднимать сиденье унитаза

Мы заглянули на reddit, чтоб узнать, что конкретно думают люди по этому поводу.

Считается, что с точки зрения этикета, мужчины должны опускать сиденье после справления нужды. Таким образом они демонстрируют заботу и уважение по отношению к женщинам.

"Как я это вижу, писать стоя - это дело добровольное, а женщинам все равно приходится сидеть. Если ты выбираешь что-то необязательное, что выгодно только тебе, то невежливо заставлять кого-то другого разбираться с последствиями, особенно если это связано с чем-то довольно противным, типа сиденья унитаза. Мужчины говорят, что писать стоя - это легко и быстро. Но, не доводя дело до конца, ты получаешь часть этого удобства, перекладывая остальное на кого-то другого. Опустить сиденье после себя - это просто элементарная вежливость", - отметил один из комментаторов.

Женщины подчеркнули, что опускание сиденья после мужчин может повысить риск возникновения инфекций.

После справления нужды прекрасный пол вынужден пользоваться салфетками или туалетной бумагой. На сидении же остается множество микробов. Потрогав эту часть сантехники, женщина в итоге может перенести вредоносные элементы на свое тело.

Еще одним аргументом в пользу того, почему сиденье унитаза должно быть опущено, можно считать саму его конструкцию. Предполагается, что после использования и перед смывом человек опустит крышку, а вместе с ним и сиденье, чтоб предотвратить разбрызгивание грязных капель. Маловероятно, что после этого кто-то будет снова поднимать стульчак просто для того, чтоб оставить его в таком положении.

Отдельно стоит отметить, что многие пользователи выступили и вовсе за то, чтоб и мужчины справляли свою нужду сидя. Тогда бы в поднятии сидения не было необходимости.

"Редко, очень редко я встречала мужчину, который, писая стоя, никуда не брызгает. Либо на унитаз, либо на пол вокруг. Я понимаю, что это не специально, но все равно. Еще знаю немало таких, которые либо не проверяют, либо не замечают, либо им плевать на уборку за собой", - написала комментатор.

Она отметила, что в 3 из 4 случаях использования унитаза сиденье должно быть опущенным. Ведь мужчинам только в одном случае нужно стоять, тогда как во всех других - вне зависимости от пола, люди садятся.

Кто-то даже отметил, что в спешке можно мимо воли сесть на унитаз с поднятым сидением, и только потом обнаружить это. Если же стульчак будет всегда опущен, то это доставит гораздо меньше проблем и рисков.

