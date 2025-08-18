Больше всего производств по долгам по заработной плате открыто в Киеве, Сумской и Днепропетровской областях.

В Украине по состоянию на август зафиксировано более 35 тысяч долгов по заработной плате работникам, что на 11% больше, чем в конце 2021 года. В целом почти две тысячи компаний задолжали своим работникам зарплату, сообщает "Опендатабот".

Отмечается, что чаще всего должниками являются государственные предприятия - 11 562 (33%) производств, акционерные общества - 10 308 (29%) и общества с ограниченной ответственностью - 6 298 (18%).

В целом чаще зарплату задерживают компании, занимающиеся производством машин и оборудования - 5 681 производство или 16% от общего количества. На втором месте среди должников по зарплате предприятия, занимающиеся строительством - 2 696 или 7,6%. Замыкает тройку компании по производству химической продукции - 2 670 или 7,5%.

Видео дня

Больше всего задолжали предприятия в прифронтовой Сумской области - 6 305, на втором месте столица - 3 784, на третьем - Днепропетровскяа область с 2 456 производствами. В 56% случаев зарплату задолжали мужчинам, еще 44% приходится на женщин.

Зарплата в Украине - последние новости

Разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами достигает почти 19%, а иногда эта разница достигает - 25%. По словам HR-эксперта Татьяны Пашкиной, среди причин могут быть невозможность выполнять больший объем работы из-за загруженности домашними делами, низкая оплата "женских" профессий и отсутствие действенных программ для преодоления гендерного неравенства.

Ранее сообщалось, что со следующего года в Украине планируют провести перерасчет базовых зарплат для врачей. Таким образом семейные врачи смогут рассчитывать на повышение заработной платы до минимальной базовой ставки в 35 тысяч гривен при наличии 1,8 тыс. деклараций.

Вас также могут заинтересовать новости: