Аналитики считают, что России понадобится много лет, чтобы захватить всю Донецкую область.

Сейчас Россия и Украина пытаются достичь как можно больше успехов на фронте перед возможным прекращением боевых действий. В частности, российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы украинские войска вышли из тех частей Донецкой области, которые до сих пор контролируют, в обмен на мир. Такую идею, скорее всего, поддерживает президент США Дональд Трамп, но ее категорически отвергает украинский лидер Владимир Зеленский, пишет The Times.

"Слова, которыми обмениваются политические лидеры в дальних комнатах, определяют кровопролитие на поле боя. Ожесточенные бои идут вокруг Покровска и угольных городов вблизи Доброполья, где российские войска на прошлой неделе на короткое время прорвали оборону. Они продвинулись на 10 км на север, что является крупнейшим продвижением за последний год", - добавили в материале.

Несмотря на то, что российские войска захватили некоторые позиции во время своего летнего наступления, прогресс был медленным. В Институте изучения войны считают, что захват Россией всей Донецкой области будет, скорее всего, сложным.

Видео дня

В ISW добавляют, что для этого нужна "многолетняя кампания российских войск, а не быстрое продвижение, которое изображает российский диктатор Владимир Путин". По словам аналитиков, российские оккупанты по-прежнему не могут достичь значительных успехов, таких как захват главных логистических центров.

В то же время в Украине заверили, что фронт на этом направлении стабилизировался после того, как туда направили резервы для его обороны.

"Город Часов Яр остается ключевым. Российские войска уже несколько месяцев ведут там уличные бои, и хотя недавно они заявили, что часть города упала, независимые оценки свидетельствуют, что контроль над ним остается спорным. Линия Торецка, простирающаяся вокруг города, также имеет решающее значение. Там идут ожесточенные бои, и если она упадет, это может открыть западный фланг оборонительного пояса, что облегчит дальнейшее продвижение российских войск к ключевым городам", - подчеркнули в The Times.

В свою очередь в Украине сообщили, что ВСУ достигли успехов в других районах. В частности, в воскресенье украинские защитники продвинулись на 2 км в Сумской области.

В издании отметили, что Донецкая область не является новой амбицией Путина, ведь РФ пытается забрать у Украины весь Донбасс с 2014 года.

"Этот регион является важным промышленным и угольным центром. Контроль над ним позволил российским войскам использовать экономические ресурсы, поддерживать маршруты поставок и создать базу для полномасштабного вторжения в 2022 году", - добавили в The Times.

В то же время лидеры Европы заявили, что выступают против уступки неоккупированной территории на Донбассе, которая содержит ключевые оборонительные позиции, а также богата полезными ископаемыми.

"Потеря Донецкой области лишила бы Украину ее "крепостного пояса" - оборонительной линии укрепленных городов, дорог и железнодорожных линий, которая сдерживала российские войска в течение последних 11 лет. Контроль над ним сократил бы линии снабжения, приблизил бы Россию к центральной Украине с точки зрения дальности артиллерийского огня и открыл бы коридор для будущих операций", - подытожили в издании.

Ситуация в Донецкой области - последние новости

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области украинские десантники зачистили Петровку и взяли в плен оккупантов. По словам защитников, у врага не было никаких шансов, только "потери и паника". В частности, на видео можно увидеть эпизоды действий буковинских десантников и как они берут в плен россиян.

Также сообщалось, что на Донецком направлении РФ сосредоточила 100 тысяч войск. По словам военного эксперта Сергея Грабского, это означает, что на каждый километр мы имеем по тысяче военнослужащих РФ.

"Бои идут на разных направлениях, противник не может применять технику, поэтому он компенсирует это применением малых пехотных групп. Это, собственно, то, о чем говорил опять же генерал Сырский, формулируя это, как просачивание. С этим просачиванием мы сейчас и боремся", - пояснил эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: