Для рассмотрения такой возможности лицу нужно обратиться в ТЦК.

Согласно новому закону о мобилизации, право на отсрочку есть у тех, кто имеет одного из своих родителей или одного из родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы - при условии отсутствия других родственников, которые не являются военнообязанными.

Как пишет Громадське, адвокат Елена Хоменко объяснила, что для рассмотрения такой возможности лицу нужно обратиться в ТЦК с соответствующим заявлением. После этого там проверяют родственные связи военнообязанного и человека, который нуждается в уходе.

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Если в заявлении будут несоответствие данных или неподтверждение осуществления ухода, комиссия его рассматривать не будет. Чтобы подтвердить факт ухода, лицо должно обратиться с заявлением в сельский, поселковый, городской совет или районный совет в городе.

Обращение рассмотрит уже другая комиссия, в которую могут входить местные депутаты, представители местного самоуправления и общественных организаций.

По мнению Хоменко, хотя постановление детализировало перечень документов, которые являются основаниями для отсрочки, некоторые вопросы остались открытыми. В частности, возникла несогласованность относительно необходимых документов для оформления постоянного ухода за родственниками с инвалидностью.

"Основная проблема - в акте постоянного ухода. У нас есть его форма, однако пока нет механизма, кто должен предоставлять этот акт и относится ли это к полномочиям органов местного самоуправления или к полномочиям органов управления социальной защиты населения", - пояснила юрист.

Мобилизация в Украине

18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Он убрал категорию "ограниченно годный" - мужчины с таким статусом потеряют отсрочку и должны повторно пройти медкомиссию, где их признают годными или непригодными к службе. УНИАН назвал все категории мужчин, которые могут получить отсрочку от призыва.

Также сообщалось, с какими болезнями не берут в армию и кому предоставляется бронь от мобилизации с 18 мая.

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