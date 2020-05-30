Меряют температуру и не пускают без масок: ТРЦ в Киеве начали свою работу в новых условиях (фото, видео)

С 30 мая в Киеве возобновили работу ТРЦ. Однако развлекательные зоны все еще будут оставаться закрытыми.

В рамках ослабления карантина в Киеве сегодня открылись торгово-развлекательные центры. Также в столице возобновились продуктовые ярмарки.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева разрешила с 30 мая открыть ТРЦ, но без работы развлекательных зон и детских игровых комнат. При этом торговые центры обязательно должны придерживаться основных санитарных норм и регламентов:

пункты температурного контроля и санитайзеры на входах в ТРЦ;

работа персонала и допуск посетителей только при наличии защитных масок;

регулярная дезинфекция помещений и санитарная обработка;

разметка для соблюдения дистанции в местах возможного скопления.

Кроме того, уже с этой недели разрешена работа сельскохозяйственных ярмарок, первые из них открылись еще 26 мая. На них также распространяются карантинные ограничения:

торговые точки должны находиться на расстоянии не менее 3 метров друг от друга;

реализация продукции только одного направления на каждой торговой точке;

защитные экраны между продавцами и покупателями.

В ТРЦ Киева меряют температуру и не пускают без масок. Также охранники и консультанты следят, чтобы было убрано и все поверхности были обработаны, пишет 24 канал.

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Людей поражают скидки, а консультанты объясняют, что очень много коллекций залежались и они ждут своих новых владельцев.

"Человек должен пройти температурный скрининг. Это будет на наших входах. Также охрана следит за тем, чтобы человек был в маске. Если у него ее нет, то сразу при входе стоят маскоматы. И по комплексу размещено почти 40 дезинфекторов с дезраствором", – сообщила пиар-директор одного из ТРЦ Татьяна Таджанова.

Пока что не работают кинотеатры, детские комнаты и фудкорты, однако предусмотрена продукция на вынос. Люди могут заказать еду и напитки и пройтись с ними уже по центру.

Как сообщает НВ, в ТРЦ Lavina Mall на входах размещены системы аэрозольного обеззараживания одежды и обуви, установлены бесконтактные диспенсеры с антисептиком. Там поменяли входы / выходы, чтобы избежать скопления людей. В помещениях нанесены наклейки на расстоянии 1,5 м для контроля дистанции.

В ТРЦ Ocean Plaza входы оборудованы технологическим бесконтактным температурным контролем с функцией металлодетектора, который также сможет определять наличие на лице маски. Там обещают, что служба клининга будет работать в усиленном режиме, туалеты будут оборудованы индивидуальными средствами для дезинфекции.

ТРЦ Проспект проводит бесконтактную проверку температуры посетителей с помощью термографической камеры. В случае повышения нормы камера сразу фиксирует и подает звуковой сигнал.

Кроме санитайзеров для дезинфекции рук, в ТРЦ Gulliver установили вендинговые аппараты по продаже защитных масок. Температурный скрининг проводится также на въездах в паркинги.

Кроме того, вводится почасовая дезинфекция контактных поверхностей, дверных ручек, поручней в лифтах. Кроме того, в лифтах действует ограничение на три-пять человек.

В ТЦ Smart Plaza на Проспекте победы людей очень немного, столпотворение только в продуктовом магазине, пишет Страна. ua. Некоторые магазины не открылись. Остальные работают в обычном режиме. Все продавцы в масках, некоторые ещё и в перчатках. Охранники ТЦ дополнительно в защитных очках. К примерочным нарисованы круги для соблюдения социальной дистанции.

Напомним, очередное ослабление карантина в Киеве запланировано на 1 июня, в столице откроют детские сады и школы для проведения Внешнего независимого оценивания (ВНО).

Тем временем в Киеве зафиксировали новую вспышку коронавируса в одном из общежитий, а суточный прирост заболевших составил 55 человек.

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