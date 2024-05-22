Добровольцами оказались молодые мужчины, которые были осуждены за кражи.

Продолжается мобилизация в Украине, и уже начали принимать первые решения насчет мобилизации осужденных граждан. Так, двум мужчинам разрешили подписать контракт с Национальной гвардией.

Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкого горрайонного суда. Отмечается, что 21 мая суд начал рассмотрение первых представлений учреждений Государственной пенитенциарной службы, действующих в области, об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы и установления административного надзора насчет них.

"Так, в этот день поступило два представления из ГУ "Хмельницкий следственный изолятор". Они рассматривались в открытом дистанционном судебном заседании в режиме видеоконференции. Оба осужденных изъявили желание проходить военную службу по контракту, что соответствует требованиям прохождения военной службы по контракту, определенным ст. 21-5 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", - говорится в сообщении.

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Добровольцы - мужчины молодого возраста, 2000-го и 1981 годов рождения, были осуждены за кражи. В тексте постановлений говорится также о том, что каждый из мужчин пригоден к военной службе по состоянию здоровья, прошел профессионально-психологический отбор, имеет достаточный уровень физической подготовки для выполнения возложенных на них теперь обязанностей.

Ходатайство суд удовлетворил и обязал ГУ "Хмельницкий следственный изолятор" безотлагательно, но не позднее 24 часов после вступления постановлений в законную силу, условно-досрочно освободить мужчин от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту. Также - передать мужчин в подразделения Национальной гвардии Украины, доставив в Хмельницкий объединенный городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки для заключения контракта и прохождения военной службы.

Суд также постановил установить над мужчинами административный надзор сроком на один год, но не дольше чем до их увольнения с военной службы. "Такой надзор будут осуществлять командиры воинской части, в которых те будут проходить военную службу по контракту. Среди ограничений - запрет находиться вне места дислокации воинской части и выезжать по личным делам без разрешения командира", - заявили в пресс-службе суда.

В центре внимания украинская мобилизация 2024 - что стоит внимания

Как сообщал УНИАН, почти 5 тысяч осужденных согласились с тем, что нужно принимать закон об условно-досрочном освобождении путем заключения контракта на военную службу.

По озвученной Министерством юстиции информации, 20 тысяч осужденных могут воспользоваться правом условно-досрочного освобождения. Для реализации закона, которым разрешено некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины, необходимо принять еще ряд подзаконных актов. Сейчас Минюстом готовятся наработки совместно с Министерством обороны и Министерством внутренних дел, которые рассмотрят на заседании правительства, а также усилят внутренними приказами этих министерств.

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