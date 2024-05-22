Он рассказал, что план наступления россиян на Харьковскую область, который обнародовали западные СМИ, частично и является тем планом, к которому готовились украинские защитники.

Заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин считает, что РФ может решиться на открытие еще одного направления в северных областях Украины. По его мнению, наибольшаяугроза сейчас есть для Сумской области.

"Самая большая угроза сейчас, безусловно, это - Сумщина. Если россияне захотят еще больше растянуть наши силы и ресурсы, они могут себе позволить еще и частично открыть фронт в Сумской области", - сказал он изданию LIGA.net

Жорин убежден, что скорее всего, речь не будет идти о глубоком продвижении врага на территорию Украины.

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"Это будет именно напряжение и растягивание наших сил и средств", - пояснил военный.

Он рассказал, что план наступления россиян на Харьковскую область, который обнародовали западные СМИ, частично и является тем планом, к которому готовились украинские защитники.

"Это не новость для украинских военных. Это один из сценариев, по которому россияне могут и будут действовать", - добавил Жорин.

Война в Украине - прогнозы Жорина

Ранее Максим Жорин выразил убеждение, что россияне не смогут взять Харьков. Также он предположил, что скорее всего, взятие города и не стоит на сегодняшний день целью у РФ.

"Усиление давления будет - видим по данным разведки. Но это все равно больше похоже на задачу по растягиванию наших ресурсов, ослаблению сил на других направлениях и уменьшению наших резервов", - отметил военный.

По его словам, в направлении Сум происходит накопление и переброска сил врага.

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