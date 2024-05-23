Мужчина отметил, что был также в районном ТЦК, но там ему отказали – не подошел по возрасту.

65-летний черниговчанин Владимир Бобок хотел стать в ряды 3-й отдельной штурмовой бригады. Он пришел на встречу с ее представителями, которая состоялась в Чернигове.

"Молодые уклоняются. Мне просто стыдно на них смотреть", – объяснил свой поступок пенсионер в комментарии "Суспільному".

Мужчина отметил, что был также в районном ТЦК. Однако там ему отказали – не подошел по возрасту. Цель же у Владимира одна – "разбить кацапов".

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Военный из 3-й ОШБр "Лофт" рассказал, что с намерением стать в ряды бригады часто приходят мужчины пенсионного возраста. Однако по закону, мужчин старше 60 лет не разрешено мобилизовать, поэтому взять на службу их не могут. Но это не единственные нюансы.

"Мы пехота, и у нас есть даже проходные требования. То есть нужно пробежать три километра, отжаться 50 раз, подтянуться 50 раз. 50 раз нельзя оттянуть. Мы элитное подразделение, мы отбираем военных. Адекватно проходить тяжелую военную службу для того, чтобы вы тогда видели и слышали о наших успехах, понимаете? А что же, вас взять, ну вот выйдем где-то на поле боя, и вы не сможете качественно выполнять свои задачи. Что тогда делать, тогда вас придется таскать", – подчеркнул он.

"Лофт" добавил, что бригадой интересуются не только мужчины, но и женщины. Он вспомнил, как на тестовую неделю записалась женщина 1966-го года рождения, чтобы подать пример своему окружению.

Отмечается, что 3-я штурмовая проводит встречи с людьми по всей Украине с февраля, и, по словам представителя бригады, он приятно удивлен активностью людей в Чернигове.

"Скажу что по сравнению с западной Украиной больше. И это нас очень радует", – сказал "Лофт".

В Чернигове рекрутеры 3-й ОШБр работали три дня. Количество лиц, которые пришли на встречу с представителями бригады не называется.

Истории украинцев, о которых стоит знать

В конце апреля глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал о том, как 88-летний мужчина вышел из оккупированной части поселка Очеретино Донецкой области, чтобы не получать гражданство РФ.

Мужчина по имени Иван Яковлевич вышел на подконтрольную украинским военным территорию, где его на дороге встретили волонтеры и подвезли в Покровск – с собой у него был только один рюкзак, а из документов – пенсионное удостоверение.

В июне в сети появилась история жителя Херсона, который пострадал из-за подрыва Каховской ГЭС. Его семья погибла от российской ракеты. Мужчина пешком дошел до Одессы, прихватив только овчарку.

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